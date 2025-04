Trump insta a la NBA, la MLS o la NHL a regresar pronto: «No pueden hacer esto»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , quiere que los deportes profesionales en el país norteamericano se reanuden lo antes posible, después de mantener una conferencia telefónica este sábado sobre la pandemia de coronavirus con los comisionados de las grandes ligas.

La NBA y la WNBA de baloncesto, la MLS de fútbol y la NHL de hockey sobre hielo han sido suspendidas, mientras que el inicio de la temporada de la MLB de béisbol se ha retrasado.

"(Los comisionados) no pueden hacer esto . Sus deportes no fueron diseñados para eso; todo el concepto de nuestra nación no fue diseñado para eso. Tendremos que regresar. Queremos volver pronto, muy pronto", indicó Trump en una sesión informativa del grupo de trabajo sobre coronavirus en la Casa Blanca.

"Quiero que los aficionados vuelvan a los estadios. Siempre que estemos listos, tan pronto como podamos , obviamente. Y los seguidores también quieren volver", dijo el presidente, aunque no adelantó una posible fecha. "No puedo deciros una fecha, pero creo que será más pronto que tarde", afirmó.

Trump discutió este sábado la respuesta a la pandemia de coronavirus con los jefes de las ligas deportivas estadounidenses, incluido el comisionado de fútbol americano de la NFL, Roger Goodell, y el comisionado de la NBA, Adam Silver.

En la llamada, Trump dijo que cree que la temporada de la NFL debería comenzar a tiempo en septiembre, informó ESPN, citando a "fuentes familiarizadas con la llamada".

El número de casos confirmados del nuevo coronavirus en los Estados Unidos superó los 300.000 este sábado, según datos de la Universidad Johns Hopkins, mientras que más de 8.175 personas murieron en el país por complicaciones relacionadas con COVID-19.