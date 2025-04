McGregor estalla contra China por la gestión de los productos sanitarios: «Es inhumano»

Connor McGregor ha cargado duramente contra China por la gestión que el país asiático está haciendo en lo referente a la venta de productos sanitarios para combatir la crisis del coronavirus. El luchador, afectado al ver cómo su país, Irlanda, sufre los efectos de un escalada tremenda en los precios de este tipo de bienes, estalló en las redes sociales.

«Esto es realmente horrible. Esta gente no sólo está subiendo sólo los precios de nuestros productos... Máscaras, visores, guantes, ventiladores, respiradores, bombonas de oxígeno, monitores... todo ha subido de precio. ¡Los pedidos no sirven! Su comportamiento es inhumano», escribió McGregor, adjuntando además un vídeo en el que Paul Reid , líder del Health Service Executive, asegura que los productos chinos no sirven porque no cumplen con los mínimos de calidad necesarios.

También tuvo McGregor palabras para el primer ministro irlandés, Leo Varadkar . El político agredecía a China su colaboración a través de un tuit al que contestó The Notorious. «¡Retira ese agradecimiento y ofrece soluciones ahora! Es una barbaridad lo que se ha hecho aquí. Durante toda esta pandemia. ¡Bárbaro!», lamenta.