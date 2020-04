Coronavirus El feroz ataque de Miguel Ángel Jiménez al Gobierno: «Lo que han hecho es un engaño tremendo al pueblo español» El golfista andaluz, socialista declarado, critica severamente la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez: «Debe dimitir en bloque»

Los ataques de los golfistas al Gobierno español por su gestión de la crisis del coronavirus no cesan. En esta ocasión le ha tocado el turno a Miguel Ángel Jiménez, un socialista confeso conocido en el circuito como 'El Rojo', que ha sido tajante contra Pedro Sánchez en una entrevista en Canal Sur Radio.

«Quiero dar mucho ánimo a todos y un poco de paciencia, esperamos que se acabe lo antes posible. Ahora lo que toca, cuando se acabe esta pandemia, es que haya una dimisión completa de todo el Ejecutivo que tenemos en España por habernos engañado de la manera que lo han hecho, a sabiendas de que ya en febrero estaban las recomendaciones de la OMS. Se había cancelado el Congreso de móviles de Barcelona, el salón del Automóvil de Ginebra cuando casi no había casos. En cuanto acabe tienen que irse todos porque lo que han hecho es un engaño tremendo al pueblo español y lo que ocurrió el 8 de marzo con la manifestación feminista y el 9 con lo de Vox y mira cómo está Madrid. Y toda la culpa la tienen los que nos están gobernando, que se vayan de una vez. Espero que se oiga bien fuerte lo que acabo de decir».

Jiménez deslizó estas duras declaraciones desde su residencia habitual, en la República Dominicana, donde sigue de cerca todo lo que sucede en su país: «Estoy completamente enganchado a todas las noticias de España. Aquí estamos un poquito mejor. Allí es una tragedia, es un encarcelamiento. Aquí no podemos hacer fiestas pero podemos salir a dar un paseo por el campo», detalla el andaluz desde su casa de la República Dominicana: «He querido quedarme aquí porque es donde tengo mi residencia y es donde me corresponde estar. Terminé de jugar en New Port Beach el 8 de marzo y de allí me vine, iba a tomarme dos semanas de descanso y luego volvería a competir pero todo se canceló».