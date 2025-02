Cierre triunfal a la Temporada de Invierno en el Hipódromo de Madrid

Con una mañana fría, algo desapacible y con un poco de lluvia, se disputó la última jornada de la temporada invernal en el Hipódromo de Madrid, sobre la pista de arena y fibra, a la que a pesar del día, que acudió bastante público que disfrutó y mucho de la emoción de las carreras de caballos y de la gastronomía.

La mañana comenzó con el PREMIO MIL AZUL - CRÍA NACIONAL, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, nacidos y criados en España, sobre la distancia de 1.700 metros. Cuatro participantes partieron de los cajones de salida. En la recta de enfrente Briareo tomó decidido el mando de la prueba, entrando destacado en la recta final, en la que dando un fuerte tirón, se fue a ganar con solvencia por dos cuerpos. La pelea fue por el segundo puesto, en el que Big Mack, con un fuerte cambio de ritmo, cazó en la misma meta a Tiermes, consiguiendo por un cuello, el segundo puesto. El favorito Gormaz, nada cómodo desde la salida, defraudó al tener que conformarse con la última posición.

Briacero ganó en el Premio Mil Azul-Cría Nacional Revista DC PRO

La segunda carrera fue el PREMIO HEBECOURT, , para potros y potrancas de 3 años que no hayan ganado. 1.900 metros de recorrido. Cinco ejemplares buscarán la primera victoria. Dream de Sercam salió rápido desde la apertura de cajones, mientras Peaky Blinders expectante, iba en tercera posición, siendo ya segundo al entrar en la recta definitiva, en la que Peaky Blinders, se fue decidido a por Dream de Sercam, viéndose unos bonitos metros finales y a Peaky Blinders conseguir una merecida victoria por tres cuartos de cuerpo. Tercero a cuerpo y medio detrás, llegó Mauro, que en plena recta amagó poder estar más cerca.

Peaky Blinders, ganador del Premio Hebecourt Revista DC PRO

En tercer lugar, se disputó el PREMIO RAIPONCE, para caballos yeguas de 4 años en adelante. Cinco aspirantes a la victoria, desde el poste de los 1.900 metros. Kosciuszko cumplió el pronóstico consiguiendo un nuevo triunfo, después de controlar a sus rivales durante el recorrido, atacando en la recta consiguiendo una nueva victoria, aguantando con solvencia el ataque de Drover que fue segundo a tres cuarto de cuerpo. Nice To Meet You a favor de forma, llegó en tercera posición.

Kosciuszko, ganador del Premio Raiponce Revista DC PRO

La cuarta carrera fue el PREMIO CARRERAS DE CABALLOS DE SANLÚCAR, soporte de la Lototurf, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Once participantes a las órdenes del Juez de Salida, 1.200 metros de recorrido. La carrera se decidió en los metros decisivos con una llegada muy emocionante. Parkland que salió en punta, trató hacerse fuerte por los palos, mientras Anfion venía con fuerza para conseguir la victoria y cuando parecía que esa iba a ser la gemela, apareció Surprize rematando desde los últimos lugares, con un espectacular cambio de ritmo y encontrando hueco entre los dos, para conseguir un gran triunfo por tan solo un cuello. Anfion que hizo todo para ganar, se tuvo que conformar con esa segunda plaza. Un cuerpo detrás, llegó Parkland para ser tercero.

Surprize se adjudicó el Premio Carreras de Caballos de Sanlucar Revista DC PRO

Cerró la jornada el PREMIO HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, también a recorrer 1.200 metros de distancia. Cinco aspirantes al triunfo. So Hi Storm y Truhan tomaron la cabeza nada más abrirse los cajones, llegando así a la recta final en la que “desaparecen”. Port Grimaud presentó entonces su ataque pareciendo que iba a ser el ganador. New Jack Swing esperando su momento para atacar, lo hizo con más fuerza y se fue directo a Port Grimaud, Se vieron momentos muy emocionantes, en los que finalmente New Jack Swing consiguió pasar y llevarse la victoria por medio cuerpo. Tercero ya a más de cuatro cuerpos llegó So Hi Storm. Hay que destacar que con la de hoy, es la quinta vez consecutiva que Port Grimaud llega en segunda posición.

New Jack Swing ganó el Premio Hipódromo de San Sebastián Revista DC PRO

Cuadro de honor 1ª CARRERA - PREMIO MIL AZUL - CRÍA NACIONAL GANADOR Nº 4 “BRIAREO” – J. L. BORREGO – M. A. MARÍN – MIRINDA RACING SEGUNDO Nº 3 “BIG MACK”– R. SOUSA – O. ANAYA – INCITATUS RACING TERCERO Nº 2 “TIERMES” – B. FAYOS – A. SOTO – MIRANDA 2ª CARRERA - PREMIO HEBECOURT GANADOR Nº 4 “PEAKY BLINDERS” – M. E. FERNÁNDEZ – O. ANAYA – CARTAGENA DE INDIAS SEGUNDO Nº 2 “DREAM DE SERCAM” – BORJA FAYOS – A. SOTO – SERCAM TERCERO Nº 3 “MAURO” – R. N. VALLE – E. LEÓN – LOUGHTOWN STUD 3ª CARRERA - PREMIO RAIPONCE GANADOR Nº 3 “KOSCIUSZKO” – M. HRUBOSOVA – G. ARIZCORRETA – MEDREAL SEGUNDO Nº 2 “DROVER" – J. GELABERT – M&M RACING – PATRIZIA ROSSANA TESTA TERCERO Nº 1 “NICE TO MEET YOU" – A. F. CHÁVEZ – M&M RACING – JACOPO TELLINI 4ª CARRERA - PREMIO CARRERAS DE CABALLOS DE SANLÚCAR GANADORA Nº 5 “SURPRIZE” – R. SOUSA – E. LEÓN – ENRIQUE LEÓN SEGUNDO Nº 7 “ANFION" – N. DE JULIÁN – M. A. MARÍN – CANARIAS TERCERO Nº 4 “PARKLAND" – R. N. VALLE – M. J. PÉREZ - LAS ROZAS 5ª CARRERA – PREMIO HIPÓDROMO DE SAN SEBASTIÁN GANADOR Nº 4 “NEW JACK SWING” – R. N. VALLE – O. ANAYA – REZA PAZOOKI SEGUNDO Nº 3 “PORT GRIMAUD” – A. F. CHÁVEZ – M&M RACING – SHOSHOLOZA SRL TERCERO Nº 1 “SO HI STORM”– M. E. FERNÁNDEZ – J. C. CERQUEIRA - MEDITERRÁNEO

