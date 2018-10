China arrebata el oro a Rusia por 0.049 puntos

El equipo masculino de China se proclamó nuevo campeón del Mundo de gimnasia, tras arrebatar este lunes por tan solo 0.049 puntos la medalla de oro a Rusia en los Mundiales que se disputan en Doha.

After finishing 1-2-3 in the qualifying round, Russia 🇷🇺, China 🇨🇳 and Japan 🇯🇵 are ready to battle for team medals and berths to @Tokyo2020 at the 2018 @gymnastics World Championships in Doha! 🥇🥈🥉 #DohaGym2018 pic.twitter.com/zm1LETu9dL

Un ajustado triunfo que permitió a China, que sumó su duodécimo título mundial, recuperar el trono que le arrebató hace tres años en Glasgow el equipo japonés, que tuvo que conformarse en la capital qatarí con la medalla de bronce.

Lastrado por la molestias que arrastra en un tobillo, su gran estrella, Kohei Uchinura, que tan sólo actuó en cuatro de los seis aparatos, Japón no fue en esta ocasión el rival de China. Un papel que correspondió al equipo ruso, que llegaba a Doha dispuesto a conquistar, por fin, el oro mundial que falta en su palmarés.

Tal y como demostró en la ronda clasificatoria, en la que Rusia logró la primera plaza con medio punto de ventaja sobre China, segunda, y cinco más que Japón, que como ocurrió este lunes en la final concluyó tercera. De hecho, Rusia parecía encaminada hacia el oro, tras una primera rotación en suelo, en la que los gimnastas europeos aventajaron en 2.401 puntos a China.

Pero ni Ruoteng Xiao, ni Chaopan Lin, oro y plata en el concurso individual en los Mundiales disputados el pasado año en Montreal, estaban dispuestos a rendirse tan pronto. Así lo demostraron en la siguiente rotación, el caballo con arcos, en la que China redujo su desventaja a menos de un punto -0.968-, tras superar con claridad a los gimnastas rusos.

Two-time Olympic all-around champion Kohei Uchimura's brilliant high bar lifted the Japanese to second place in qualifying at the @gymnastics Worlds in Doha. Great Britain and China still to come. #DohaGym2018



