El PGA Championship mide a los más grandes El cuarto major del año ya está en marcha, con Jon Rahm entre los favoritos

MIGUEL ÁNGEL BARBERO

El cuarto grande la temporada, que hoy ha comenzado en el centenario club de Bellerive, puede presumir de contar con el mejor plantel de jugadores del año. Hasta Misuri se han desplazado 98 de los cien primeros del ránking mundial, lo que promete dar el mayor espectáculo si el clima lo permite. La tremenda ola de calor que asola el medio oeste norteamericabo hace que se alternen las jornadas bochornosas con las fuerte tormentas y, de hecho, el martes hubo que suspender las rondas de entrenamientos durante algunas horas por ese motivo.

A consecuencia de las elevadas temperaturas, la PGA de America no ha podido preparar el campo tan rápido como le hubiera gustado, ya que la hierba necesita mucha agua estos días para no secarse. «El campo está muy blando y la bola se para en los greens casi donde bota», comentaba Adrián Otaegui después de su primer contacto con el campo. Sobre todo porque a este problema se le suma otro que se arrastra desde hace unos meses, como apuntó Rafa Cabrera. «El curso pasado perdieron los tapetes y han tenido que trabajar contra reloj para volver a tenerlos a buen nivel, pero desgraciadamente no lo han conseguido. Es cierto que la bola rueda bien a pesar de la lentitud, pero sí que se nota que las raíces no están bien asentadas y el terrreno está un poco arenoso».

Al margen de este detalle agronómico, que será igual para todos y al que los protgaonistas han tenido unos días para acostumbrarse, está el del propio diseño. Conocido durante muchos años como el «Green Monster» por su gran longitud, esta semana no será patrimonio exclusivo de los pegadores. El cuarto major del año estará más abierto que nunca y eso abre la puerta a un Jon Rahm que llega menos presionado que en citas anteriores. «Este campo me encanta, porque me recuerda mucho al club en el que me formé, Larrabea, largo y húmedo. Está completamente delimitado por árboles, la bola rueda poco y las banderas se ven con claridad, no hay que buscar caídas ocultas en los greens». Ahora bien, el vasco tampoco quiere ponerse excesiva presión ante el último grande de la campaña porque aún esta ajustando las distancias de sus palos («que nos hemos dado cuenta de que han cambiado al ganar más potencia en el gimnasio») y de que este tipo de diseños le van bien a a muchos otros, además de a él. «Me da miedo pensar lo que puede hacer Rory McIlroy si le sale aquí una semana inspirada», bromeó.

Aunque siempre es aventurado hacer pronósticos cuando hay 156 aspirantes en liza, hay algunos nombres imprescindibles en todas las quinielas, aparte de los mencionados Rahm y McIlroy. Justin Thomas, el campeón defensor, viene de ganar la semana pasada en Akron y está en gran forma, igual que el número uno mundial Dustin Johnson, o el triple ganador de majors Jordan Spieth, que necesita el PGA Championship para completar el Grand Slam. Y, por supuesto, que nadie olvide a Tiger Woods. En el último Open Británico ya dejó claro que ha vuelto para quedarse.

Principales partidos: Rafa Cabrera, Kevin Streelman (EE.UU.) y James Hahn (EE.UU.), 14:23 (hora española); Justin Thomas (EE.UU.), Rory McIlroy (IrN.) y Tiger Woods (EE.UU.), 15:23 h.; Tedd Potter (EE.UU.), Emiliano Grillo (Arg.) y Jorge Campillo, 19:48 h.; Gary Woodland (EE.UU.), Sergio García y Kevin Kisner (EE.UU.), 20:26 h.; Jordan Spieth (EE.UU.), Jon Rahm y Justin Rose (Ing.), 20:37 h. y Brendan Steele (EE.UU.), Adrián Otaegui y Kevin Na (EE.UU.), 20:43 h.