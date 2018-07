Carreras de caballos Otra noche de planazo en el Hipódromo de La Zarzuela La apuesta Pick 4 contará con un bote de 1.200 euros en las carreras de este jueves. Espectáculo, gastronomía, cócteles y música en directo, para completar el mejor plan del verano madrileño

Este jueves se disputa en el Hipódromo de La Zarzuela la tercera jornada de la Temporada de Verano, con cinco emocionantes carreras, desde las 22:15 Horas.

Con el verano las Noches del Hipódromo, son las más exclusivas de la capital. Si al emocionante espectáculo del galope de los purasangres bajo la luz de la luna, sumamos, una agradable cena, un cóctel y una apuesta ganadora, la fórmula resultante es «El Planazo del Jueves». Este año, estará hasta el 6 de septiembre.

Comenzará la noche con el Premio Sur, (Programa Made in Spain), para potros y potrancas de 2 años. Ocho candidatos al triunfo desde el poste de los 1.100 metros. Los favoritos son Dream of Glory y Vetonia, entre los dos debería estar la carrera, ya han debutado haciéndolo bastante bien. Natividad como tercera en discordia.

La segunda carrera será el Premio Prosegur - Maspalomas, reservada a aprendices y jockeys profesionales que no hayan ganado 12 carreras desde julio de 2017, para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Seis participantes a recorrer 1.200 metros. A priori destaca la opción de Orfeon, gran especialista en el metraje. Para intentar ponérselo difícil, tenemos que contar con Miss Osier y Costa Esperalda. Como sorpresa tenemos a Heartbreaker, aunque no está corriendo bien, adora la pista y domina la distancia.

En tercer lugar, se disputará el Premio Noches de Ballantine’s & Ginger Ale – Ivanhoe, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 2.400 metros. Ocho aspirantes a la victoria. Destacan Ramses y Petrosian, a priori son el papel de la carrera, forma y pista están de su parte. Tarte Flambee y Kalima estarán muy atentas al fallo.

La cuarta carrera es el Premio Noches de Beefeater, soporte de la Lototurf, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, también sobre la distancia de 2.400 metros. Doce candidatos al triunfo. La carrera más abierta de la noche. La igualdad de los participantes hace todos tengan su oportunidad. De todas formas, los que parten con más posibilidades son Lee Bay, Belge Menci, Mirmidon, Embat y Eudoxia. La sorpresa podría ser Nice To Meet You, si no pierde mucha comba durante el recorrido.

Cerrará esta segunda jornada, el Premio Cría Nacional – Dyhim Diamond, (financiada por MAPA), para caballos y yeguas de 3 años en adelante, nacidos y criados en España. Siete candidatos desde el poste de los 1.800 metros. Destaca claramente London Calling, a pesar de la escala, la forma de ganar del otro día, le hacen ser el máximo favorito para el triunfo. Nader, Zuloaga y Kirilovich lucharan por las colocaciones.

ABC pronostica 1ª CARRERA: (3) DREAM OF GLORY - (8) VETONIA - (6) NATIVIDAD 2ª CARRERA: (6) HEARTHBRAKER - (1) ORFEON - (5) MISS OSIER 3ª CARRERA: (4) PETROSIAN - (1) RAMSES - (3) TARTE FLAMBEE 4ª CARRERA: (1) LEE BAY - (12) BELGE MENCI - (7) MIRMIDON 5ª CARRERA: (1) LONDON CALLING - (4) NADER - (7) ZULOAGA

Disfruta del mejor plan del verano en Madrid en los jardines y terrazas del hipódromo, con una oferta gastronómica muy apetecible compuesta de food trucks, la cocina fusión del restaurante “La Huella Restaurant & Lounge” y de la exquisita restauración del Buffet de Mallorca junto a la pista de carreras. Los precios para cenar son asequibles a todos los bolsillos, oscilan entre los 10 y los 35 euros.

También encontrarás tres ambientes musicales muy diferentes, amenizados por grupos de música en directo: en la Terraza Ballantine's de la Entrada Sur, donde podrás degustar los mejores cócteles de Ballantine´s & Ginger y Pinck London, así como las cervezas Mahou, será “La Hipódromo Band Music”, que tocará algunos de los temas más conocidos del pop rock de los años 80 y 90; en “La Huella Restaurant & Lounge” del Jardín Norte estarás acompañado de Música ambiente para amenizar tu cena; y en la zona de la Pelousse, en el Buffet de Mallorca, podrás disfrutar de “Las Noches de Flamenquito”.

Recordamos que, en la parte alta de la tribuna central, hay un espacio preferente destinado al hospitality de empresas patrocinadoras como un punto de encuentro diferente que ofrece personalidad, espectáculo y calidad. Se denomina Palcos & Terraza Vip, y alberga 10 palcos y una terraza exclusiva para un máximo de 130 personas.

Los aficionados que no puedan acercarse al Hipódromo de la Zarzuela, seguirán disfrutando de la retransmisión en directo de las carreras, a través de la web de ABC.es en la modalidad de streaming.