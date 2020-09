Carreras de caballos Otra emocionante jornada de carreras nocturnas en el Hipódromo de Madrid

Mañana, jueves 17 de septiembre, en el Hipódromo de la Zarzuela se disputará la tercera jornada de esta Temporada de Otoño. Los madrileños seguimos disfrutando del gran espectáculo de las carreras de caballos, combinado con una oferta variada de gastronomía en un espacio natural de 20.000 m2 en terrazas, jardines y tribunas, que permite disfrutar de forma segura, con un aforo reducido al 60%, según la orden 1047/2020, de 5 de septiembre, para poder mantener sobradamente la distancia social, donde el uso de mascarillas es obligatorio. Para mayor seguridad las entradas sólo se podrán adquirir online a través de la página web del hipódromo.

En esta jornada, se disputarán cinco carreras, todas en la pista de arena y fibra, a partir de las 21:00 horas.

La carrera encargada de inaugurar la noche, será el Premio Jade, reservada a Amazonas y Gentlemen, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante. Cinco candidatos al triunfo desde el poste de los 2.400 metros. Mis favoritos son Mr Axel y Dom Alvaro son los tienen mejor valor y además son ganadores en arena. Saumet es casi un fijo de las llegadas en arena, pero lleva una dura campaña estival y puede acusarlo, además sube de distancia. Briscola viene de apuntar forma y hace muy bien la distancia, estará cerca.

La segunda carrera será el Premio Kalawels, reservada a Aprendices y jinetes Jóvenes Profesionales y jinetes Profesionales que no hayan ganado 12 carreras desde el 1 de septiembre del año pasado, para yeguas de tres años en adelante, sobre la distancia de 1.900 metros. Cinco participantes. Hold on Now, destaca claramente sobre el resto de rivales, además con el descargo de 5 kilos, debería ser la fija de la noche. Aprada y Alejandría, intentarán ponérselo difícil.

En tercer lugar se disputará el Premio Cría Nacional - Okawango, (Financiada por MAPA), para caballos y yeguas de tres años en adelante, nacidos y criados en España. Seis aspirantes a la victoria, 1.900 metros de recorrido. Baba Karam viene de ganar de mostrando forma y tiene todo para repetir. Cossio sale muy bien de peso y tiene valor para ponérselo muy difícil. Gormaz recuperó puntos en su anterior salida y la subida de distancia, más el descargo, le hace peligroso. La sorpresa podría venir de Sudafrica, no está contrastada, ya que solo ha corrido una vez, que por cierto, no lo hizo nada mal, en la fibra de Dos Hermanas, lleva un peso volador y esa gran ventaja, podría verse en la pista.

La cuarta carrera será el Premio Abe de Fuego soporte de la Lototurf, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante, sobre la distancia de 1.700 metros. Doce participantes. Plundered está muy en forma y adora la pista, volverá a pelearla. Brandon está muy situado y en la llegada en sus dos últimas salidas, lo pondrá muy difícil. No podemos olvidarnos de Zeebullet y Satine Rouge, también estarán muy cerca.

Cerrará esta jornada, el Premio Takala, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante, también sobre la distancia de 1.700 metros. Doce ejemplares a las órdenes del juez de salida. Carrera muy igualada en la que mi principal favorita va a ser Lady Marengo, viene de ganar con autoridad, y el descargo, le hace ser muy peligrosa. Absolut mejoró mucho en su anterior actuación en fibra, hay que contar con él. Deference es otro que cuenta y mucho, en el trío en sus cuatro últimas carreras, volverá a estar ahí. Legionario y Tilo, también tienen algo que decir.

Restauración

En el área norte y sur se encontrarán situados los Foodtrucks con mesas y sillas en ambos jardines, además de las barras de paddock. También estarán disponibles unas estaciones de barbacoa con carnes a la brasa, chorizos y panceta.

A pie de pista, estará situado un restaurante con servicio en mesa, que tendrá un menú variado a escoger. Ubicado en un lugar privilegiado para no perderse detalle de cada carrera mientras se degustan las delicias de la carta que ha preparado el Chef del hipódromo con una cocina mediterránea, actualizada para los mejores paladares.

Apuesta segura

Para realizar las apuestas se puede descargar el programa de participantes a través de los códigos QR, situados en las entradas al hipódromo y en las ventanillas de apuestas.

Para evitar al máximo el uso de monedas, pensando en la seguridad de los asistentes, las apuestas se podrán realizar comprando bonos de apuestas («voucher») o con el móvil descargando la aplicación. En nuestro punto de información situado en la tribuna sur se atenderán todas las dudas al respecto.

El pago en efectivo de los boletos premiados durante las carreras se efectuará sólo en las taquillas habilitadas para pagos en efectivo, donde previamente se han desinfectado las monedas. Durante la jornada con el bono de apuestas se pueden acumular los premios y al terminar recoger el efectivo del saldo en efectivo en cualquiera de las taquillas, donde el dinero ya habrá sido desinfectado.

Retransmisión de las carreras

LASCARRERAS.COM se convierte en el HIPÓDROMO ON LINE para todos los aficionados, ya que se puede seguir la retransmisión en directo de todas las jornadas, así como obtener toda la información con las opiniones de los expertos, entrevistas a los protagonistas o las estadísticas del programa de participantes de la jornada con los favoritos.

RTVE cubrirá la retransmisión de la jornada a través de sus dos canales: TELEDEPORTE, a partir de las 22.00 h. con entrevistas, resúmenes y la actualidad en directo, y el canal de deportes + TDP.

Un hipódromo seguro

La seguridad de visitantes y empleados es lo más importante por lo que se han adoptado una serie de medidas que os detallamos:

Las entradas podrán adquirirse vía online, en la página web www.hipodromodelazarzuela.es Se recomienda descargar la entrada en sus dispositivos móviles, con el fin de no uso de papel.

El uso de mascarilla será obligatorio, excepto para los menores de 6 años.

Dentro del recinto, se ubicarán diferentes puntos con dispensadores de geles hidroalcohólicos para que la desinfección de manos por parte de visitantes y empleados sea frecuente.

La superficie del Hipódromo es muy grande lo que significa que hay suficiente espacio para que todos los visitantes mantengan la distancia mínima obligatoria.

Información y señalética por todo el recinto para recomendar las normas básicas de prevención, así como mensajes constantes por megafonía.

Espacios como tribunas, salas de interior, Paddock o recinto de ganadores tendrán un aforo limitado para evitar aglomeraciones y estará controlado de forma rigurosa.

Se recomienda el pago con tarjeta en todos los servicios de restauración.

En cuanto a la apuesta se ha implementado puntos de apuesta vía móvil, así como compra de bonos apuesta «voucher», para todas las carreras de la jornada. Se han establecido unas ventanillas exclusivas de pago en efectivo, donde las monedas habrán sido previamente desinfectadas.

Todas las zonas por las que transitan los visitantes serán desinfectadas antes de la apertura al público y durante la jornada de carreras, por un equipo de limpieza y desinfección.

ABC pronostica: 1ª CARRERA: (5) MR AXEL - (3) DOM ALVARO - (2) BRISCOLA 2ª CARRERA: (3) HOLD ON NOW - (4) APRADA - (2) ALEJANDRIA 3ª CARRERA: (2) BABA KARAM - (3) COSSIO -(6) SUDAFRICA 4ª CARRERA: (12) PLUNDERED - (4) BRANDON - (5) ZEEBULLET 5ª CARRERA: (9 LADY MARENGO - (7) ABSOLUT - (2) DEFERENCE