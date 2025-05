«Orgullosos de lo nuestro», el producto nacional, protagonista en el Hipódromo de Madrid

Mañana, sábado 7 de noviembre, se disputará en el Hipódromo de la Zarzuela la decimoséptima jornada de la temporada de otoño. Los madrileños seguimos disfrutando del gran espectáculo de las carreras de caballos.

En esta apasionante jornada, se disputarán cinco carreras, todas en la pista de hierba , a partir de las 11.30 horas, con máxima atención a la cuarta carrera, el Gran Premio Nacional, con una dotación de 24.000 € para el mejor potro nacional de la edad clásica; la tercera carrera Copa de Criadores para potrancas de dos años, dotada con 12.000 € para la ganadora; y la quinta carrera, Copa de Criadores para potros de 2 años, también con una dotación de 12.00 € para el ganador.

La jornada comenzará con el Premio Cría Nacional - La Vuelta a España 2020 , para potros y potrancas de 3 años, nacidos y criados en España, sobre la distancia de 2.000 metros de recorrido. Cuatro participantes en los cajones de salida. Tazones ganó el Nacional el año pasado, destaca sobre sus rivales y debería ser el caballo a batir. Parsifal se está mostrando poco, pero baja de nivel, intentará ponerlo difícil. La sorpresa podría ser Onfale.

La segunda carrera será el Premio Cría Nacional - Fernando Melchor , para potros y potrancas de 3 años, nacidos y criados en España, sobre la distancia de 1.600 metros de recorrido. Cuatro participantes tomarán la salida. Furioso ganó esta carrera el año pasado, viene de hacer una grandísima carrera haciendo de “peacemaker” de Amedeo Modigliani en el Hispanidad. Aquí, va a ser mi principal favorito. Sir Iker viene de ganar en sus dos últimas salidas y de forma contundente, será un durísimo rival. La sorpresa podría ser Tosca, nos impresionó su remate en su segunda salida y tiene progreso.

En tercer lugar se disputará el Premio Copa de Criadores - Javier Navarro Reverter , para potrancas de 2 años, nacidas y criadas en España. Seis candidatas a la victoria desde el poste de los 1.500 metros. Mi favorita va a ser Ideal, gustó mucho en su debut, solo batida por Adaaylight Dancer, revalorizado en el Gran Criterium, creo que va a ser difícil de batir. Sus principales rivales serán Asturias y Giannina.

La cuarta carrera será el Gran Premio Nacional (Financiado por MAPA), soporte de la Lototurf , para potros y potrancas de tres años nacidos y criados en España. 2.200 metros de recorrido. Once aspirantes al triunfo, a las órdenes del Juez de Salida. El que más me gusta es Tronío, ya fue favorito del Nacional en Primavera y tiene pinta de ser el de mayor valor del lote, debería ser el caballo a batir. Baba Karam, reenganchado para la ocasión, no se cae de una llegada, será su principal rival. Tampoco me olvido de Sudáfrica y Turandot, que seguro darán mucha guerra.

Cerrará la jornada el Premio Fancisco Cadenas , para potros de 2 años, nacidos y criados en España. Siete ejemplares, 1.500 metros de recorrido. Mi favorito aquí es Natural Talent, a pesar de no haber corrido todavía en Madrid, salió victorioso de su última salida en San Sebastián, batiendo a Red Light. No pudo disputar el Premio Subasta por un golpe, ya todo solucionado, la pelea. United States por valores, debería ser su máximo rival, pero no fue muy agusto en el barro el día del Gran Criterium y lo puede acusar. Nur progresa en cada salida y también va a ser un duro enemigo.

Restauración - Gastronomía

En el área norte y sur se encontrarán situados los Foodtrucks con mesas y sillas en ambos jardines, además de las barras de paddock. También estarán disponibles unas estaciones de barbacoa con carnes a la brasa, chorizos y panceta.

Apuesta segura

Para realizar las apuestas se puede descargar el programa de participantes a través de los códigos QR, situados en las entradas al hipódromo y en las ventanillas de apuestas.

Para evitar al máximo el uso de monedas, pensando en la seguridad de los asistentes, las apuestas se podrán realizar comprando bonos de apuestas (voucher) o con el móvil descargando la aplicación. En nuestro punto de información situado en la tribuna sur se atenderán todas las dudas al respecto.

El pago en efectivo de los boletos premiados durante las carreras se efectuará sólo en las taquillas habilitadas para pagos en efectivo, donde previamente se han desinfectado las monedas. Durante la jornada con el bono de apuestas se pueden acumular los premios y al terminar recoger el efectivo del saldo en efectivo en cualquiera de las taquillas, donde el dinero ya habrá sido desinfectado.

Retransmisión de las carreras

LASCARRERAS.COM se convierte en el HIPÓDROMO ON LINE para todos los aficionados, ya que se puede seguir la retransmisión en directo de todas las jornadas, así como obtener toda la información con las opiniones de los expertos, entrevistas a los protagonistas o las estadísticas del programa de participantes de la jornada con los favoritos.

RTVE cubrirá la retransmisión de la jornada a través de sus dos canales: TELEDEPORTE, a partir de las 22.00 h. con entrevistas, resúmenes y la actualidad en directo, y el canal de deportes + TDP.

Un hipódromo seguro

El Hipódromo de la Zarzuela se encuentra en un entorno privilegiado en Madrid, de más de 20.000 m2 de terrazas y jardines y un aforo reducido al 60%, según la orden 1047/2020, de 28 de julio. Además, se han implementado todas las normas de seguridad sanitaria para tener un espacio seguro para todos los visitantes.

La seguridad de visitantes y empleados es lo más importante por lo que se han adoptado una serie de medidas que os detallamos:

Las entradas podrán adquirirse vía online, en la página web www.hipodromodelazarzuela.es Se recomienda descargar la entrada en sus dispositivos móviles, con el fin de no uso de papel.

El uso de mascarilla será obligatorio, excepto para los menores de 6 años.

Dentro del recinto, se ubicarán diferentes puntos con dispensadores de geles hidroalcohólicos para que la desinfección de manos por parte de visitantes y empleados sea frecuente.

La superficie del Hipódromo es muy grande lo que significa que hay suficiente espacio para que todos los visitantes mantengan la distancia mínima obligatoria.

Información y señalética por todo el recinto para recomendar las normas básicas de prevención, así como mensajes constantes por megafonía.

Espacios como tribunas, salas de interior, Paddock o recinto de ganadores tendrán un aforo limitado para evitar aglomeraciones y estará controlado de forma rigurosa.

Se recomienda el pago con tarjeta en todos los servicios de restauración.

En cuanto a la apuesta se ha implementado puntos de apuesta vía móvil, así como compra de bonos apuesta “voucher”, para todas las carreras de la jornada. Se han establecido unas ventanillas exclusivas de pago en efectivo, donde las monedas habrán sido previamente desinfectadas.

Todas las zonas por las que transitan los visitantes serán desinfectadas antes de la apertura al público y durante la jornada de carreras, por un equipo de limpieza y desinfección.

ABC pronostica: 1ª CARRERA: (3) TAZONES - (1) PARSIFAL - (4) ONFALE 2ª CARRERA: (1) FURIOSO - (2) SIR ROQUE - (4) TOSCA 3ª CARRERA: (3) IDEAL - (1) ASTURIAS - (2) GIANNINA 4ª CARRERA: (7) TRONÍO - (1) BABA KARAM - (10) SUDÁFRICA 5ª CARRERA: (3) NATURAL TALENT - (7) UNITED STATES - (4) NUR

