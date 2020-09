Carreras de caballos La lluvia no apaga el espectáculo en el Hipódromo

Javier Fernández-Cuesta Actualizado: 18/09/2020 07:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Anoche, se celebró en el Hipódromo de La Zarzuela, la tercera jornada de la Temporada de Otoño, marcada por la lluvia el aforo limitado, las medidas de seguridad y la mascarilla. El público que acudió a la cita, menos que en otras ocasiones, por lo desapacible del tiempo, pudo disfrutar de la gastronomía y del gran espectáculo de las carreras de caballos.

La carrera encargada de inaugurar la noche, fue el Premio Jade, reservada a Amazonas y Gentlemen, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante. Cinco candidatos al triunfo, partieron desde el poste de los 2.400 metros. Briscola, confirmando forma, salió decidida a coger la cabeza, marcando el ritmo de la prueba, ya en la recta final dio un tirón marchándose hacia la meta, aguantando por un cuello, el ataque final de Dom Alvaro que a punto estuvo de arrebatarle la victoria. Mr Axel llegó en tercer lugar.

"BRISCOLA" 1ª Carrera "PREMIO JADE" - Foto cedida por "Revista DC PRO"

La segunda carrera fue el Premio Kalawels, reservada a Aprendices y jinetes Jóvenes Profesionales y jinetes Profesionales que no hubieran ganado 12 carreras desde el 1 de septiembre del año pasado, para yeguas de tres años en adelante, sobre la distancia de 1.900 metros. Cinco participantes. Hold on Now, confirmando superioridad, se impuso con facilidad en la recta final, venciendo por casi 4 cuerpos, dejando la pelea para la segunda plaza, que consiguió Alejandría, pasando en los últimos metros a Quick Artist, que había dirigido la prueba hasta poco antes de la meta.

"HOLD ON NOW" - 2ª Carrera "PREMIO KALAWELSH" - Foto cedida por "Revista DC PRO"

En tercer lugar se disputó el Premio Cría Nacional - Okawango, (Financiada por MAPA), para caballos y yeguas de tres años en adelante, nacidos y criados en España. Seis aspirantes a la victoria, 1.900 metros de recorrido. Baba Karam y Cossio, confirmando favoritismo, se disputaron la carrera, mano a mano, regalándonos unos bonitos metros finales, en los que finalmente Baba Karam Fue más fuerte, venciendo por tres cuartos de cuerpo. Tercera, lejos, a más de seis cuerpos, llegó Sudafrica, que le arrebató la plaza a Gormaz, poco antes del poste de meta.

La cuarta carrera fue el Premio Abe de Fuego soporte de la Lototurf, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante, sobre la distancia de 1.700 metros. Doce participantes. Shinning Torch, salió como un tiro desde la apertura de cajones, escapándose varios cuerpos de sus rivales, entrando con gran ventaja en la recta final, que mantuvo hasta el poste de llegada, ganando en un auténtico paseo, dando un batacazo a las apuestas, ya que el ganador se pagó 51,40 a 1; la gemela 230 a 1; y dejando desierto el Trío. Segundo a 6 cuerpos llegó Atlantico que cerró mucho en los metros finales, pasando a Plundered, que a la postre fue tercero, poco antes de la meta.

Cerró esta jornada, el Premio Takala, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante, también sobre la distancia de 1.700 metros. Doce ejemplares partieron a las órdenes del juez de salida. Legionario, siempre bien colocado durante el recorrido, aprovechó su momento para atacar en la recta definitiva, para irse a ganar con solvencia por casi cuatro cuerpos. Segundo llegó Windy York, viniendo por el centro de la pista. Cuando parecía que tercero iba a ser Deference, viniendo desde atrás y con un gran remate, le “robó” el puesto Super John, el mismo poste de meta, por tan solo un cuello.

Cuadro de honor: 1ª CARRERRA GANADORA Nº 2 “BRISCOLA” – SR. SARABIA, D. A. – E. LEÓN – RÍO CUBAS SEGUNDO Nº 3 “DOM ALVARO”– SR. URBANO, L. – P. OLAVE – CIELO DE MADRID TERCERO Nº 5 “MR AXEL” – SR. LABORDE, P. – B. RAMA – RACING PARDO 2ª CARRERA GANADORA Nº 3 “HOLD ON NOW”– M. HRUBOSOVA – G. ARIZCORRETA – YEGUADA ARCÁNGELES SEGUNDA Nº 2 “ALEJANDRIA”– I. MELGAREJO – F. PÉREZ – SAN MARCOS TERCERA Nº 1 “QUICK ARTIST” – J. L. BORREGO – A. SÁNCHEZ – EACHWAY 3ª CARRERA GANADOR Nº 2 “BABA KARAM” – R. SOUSA – O. ANAYA – REZA PAZOOKI SEGUNDO Nº 3 “COSSIO”– I. MELGAREJO – M&M RACING – INCITATUS RACING TERCERA Nº 6 “SUDAFRICA” – M. HRUBOSOVA – G. ARIZCORRETA – YEGUADA DONOSTIARRA 4ª CARRERA GANADOR Nº 11 “SHINNING TORCH” – D. FERREIRA – B. RAMA – SOÑADOR SEGUNDO Nº 7 “ATLANTICO” – V. M. VALENZUELA – A. TSERETELI – REAPERTURA TERCERO Nº 12 “PLUNDERED” – N. GARCÍA – A. CARRASCO – BERNIE 5ª CARRERA GANADOR Nº 6 “LEGIONARIO” – J. GELABERT – J. M. OSORIO – SANTA BÁRBARA SEGUNDA Nº 1 “WINDY YORK” – L. FONSECA – M&M RACING – SHOSHOLOZA SRL TERCERO Nº 10 “SUPER JOHN”– C. A. LOAIZA – J. A. RODRIGUEZ – E. PÉREZ GUZMÁN