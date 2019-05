Carreras de caballos 'Goneril' y 'New Bareliere' favoritas en el Gran Premio Beamonte, OAKS español

Javier Fernández-Cuesta @abc_deportes Actualizado: 25/05/2019 00:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mañana domingo 26 de mayo, se celebrará en el Hipódromo de La Zarzuela, la decimotercera jornada de la temporada con seis emocionantes carreras, como siempre, a partir de las 11:30 horas.

La máxima atención de la mañana estará puesta por lo tanto en la quinta carrera con el Gran Premio Beamonte – OAKS Español, para potrancas de 3 años, sobre la distancia de 2.400 metros y dotado con 30.000 € para la vencedora. Es la prueba cumbre para coronar a la mejor potranca de la generación clásica. Once candidatas a las órdenes del Juez de Salida. Goneril viene de exhibirse en Francia marcando un valor muy competitivo aquí, además ha sido reenganchada, será muy difícil de batir. Su principal enemiga podría ser New Bareliere que en sus dos salidas ha marcado un valor muy interesante con bastantes posibilidades de progreso, a pesar de que le puede faltar experiencia. No debemos olvidarnos de Virka, Eibory, Fabiola y Saga Daydream, también tienen mucho que decir.

En la cuarta carrera que se disputará el Premio Nertal, en la que los mejores velocistas del Hipódromo, afinan su puesta a punto para la gran prueba de velocidad de la Temporada, el Gran Premio Carudel. Los mejores especialistas en busca de la victoria, sobre los 1.600 metros de recorrido y los 15.000 € del premio. Diez aspirantes a escena. Noray es muy versátil y en todas sus salidas es el caballo a batir. Mañana no va a ser una excepción y la carrera pasa por él. Oriental amagó sin dar en sus dos actuaciones, pero aquí va en su mejor distancia, será un enemigo de cuidado. Cefiro y Another Day of Sun siempre dan lo máximo y darán mucha “guerra”. Gibralwar, tuvo una muy buena reaparición y puede progresar, estará cerca. Doctor Oscar ha tenido valores para contar mucho aquí, pero no ha corrido en el año, podría ser la sorpresa. Recomiendo no perdérsela.

Abrirá la mañana, el Premio Aray, reservada a Aprendices, Jóvenes Profesionales y Profesionales no ganadores de 12 carreras desde el 1 de julio de 2018, hándicap para caballos de 4 años en adelante. Seis ejemplares desde el poste de los 2.500 metros. Los favoritos son Embat, Luninic y Shehab, pero se prevé una carrera muy táctica en la que las montas van a ser muy importantes. Lee Bay no está corriendo muy bien, pero borda la distancia y lleva una escala voladora, recibiendo muchos kilos de sus rivales, que aún siendo mejores, puede ser determinante. Elysian Star se está entonando y el aumento de distancia le favorece. Estará cerca.

En segundo lugar, se disputará el Premio Capelan, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, sobre la distancia de 2.100 metros. Ocho participantes. Last Drink destaca como principal favorito. Se tiró a ganaren sus dos últimas actuaciones, tiene mucho margen de progreso, hay que batirle. Sus rivales más duros serán Medicean Blue, Ivan el Terrible y Squigley.

La tercera carrera será el Premio Tamanar, para potros y potrancas de 3 años que no haya ganado y sobre la distancia de 2.200 metros. El elevado número de participantes, diecisiete, y al ser una carrera para no ganadores, es fácil que pueda saltar la sorpresa. A priori, Gospodin y Mayro sobresalen sobre el resto y podría verse un bonito duelo entre los dos. Bronx, Ingham, Aladierna y Donna Jimena, intentarán impedirlo.

Cerrará la jornada, el Premio Folie, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, también sobre la distancia de 2.100 metros. Siete participantes. Son muy buenos los tres últimos hándicaps de Urban Rock, además ha sido reenganchado, tiene una bonita oportunidad para volver a pasar por ganadores. Saumet tuvo una reaparición muy gris, y aquí destaca por clase, lo pondrá muy difícil. Colibri está muy en forma y volverá a pelearla. Genessee todavía no ha corrido en el año, pero tiene mucha calidad, no se la puede olvidar.

Fiesta «Ladies Day»

Esta jornada especial y festiva estará acompañada por un Market de primavera/verano que ocupará el Jardín Sur del hipódromo, con multitud de propuestas atractivas en torno a los gustos femeninos más glamurosos.

Estarán presentes los vinos más delicados y exclusivos de las Bodegas Familiares Matarromera, entre los que se encontrará el elegante y atractivo Emina Rosé. Y Esdor Cosméticos asesorará a las asistentes con sus excelentes productos de alta cosmética con ingredientes de origen natural.

También nos acompañará la Barra Innovación de Mahou con algunas de sus cervezas más especiales y exclusivas, y Las Rozas Village informará al público de todas sus ofertas. Y se expondrá el coche clásico y deportivo Pegaso junto a un photocall para poder fotografiarse con los tocados y pamelas más sugerentes.

Se completa el día con la diversión de los más pequeños en el Club Ponyturf, con actividades muy entretenidas y los emocionantes paseos en pony. Y por supuesto, con las ofertas gastronómicas de los foodtrucks situados en los jardines, el Brunch de Mallorca bajo la Tribuna Central, y las Barras del Hipódromo.

Un concierto en directo del grupo Triboo Pop, a partir de las 15:00 horas, será el encargado de cerrar esta jornada especial y festiva para toda la familia, con la música en directo de los años 80 y 90, hasta las 17:00 de la tarde.

Recordamos que existen más de 2.000 plazas de parking gratis, y autobuses también gratuitos con salida desde las 10:30 h. cada 20 minutos a modo de lanzadera desde el Paseo Moret en Moncloa. (si los acontecimientos de la capital no permiten la salida desde ese punto, se traslada a Avda. de la Complutense, frente al metro Ciudad Universitaria).

ABC pronostica: 1ª CARRERA: (6) LEE BAY - (5) ELYSIAN STAR - (2) EMBAT 2ª CARRERA: (5) LAST DRINK (3) SQUIGGLEY - (1) MEDICEAN BLUE 3ª CARRERA: (4) GOSPODIN - (6) MAYRO - (14) INGHAM 4ª CARRERA: (3) NORAY - (4) ORIENTAL - (2) CEFIRO 5ª CARRERA: (5) GONERIL - (8) NEW BARELIERE - (10) SAGA DAYDREAM 6ª CARRERA: (7) URBAN ROCK - (1) SAUMET - (2) COLIBRI