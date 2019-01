Muay Thai Carlos Coello apunta a la triple corona en Cádiz El luchador gaditano, residente en Tailandia, buscará conquistar su tercer Mundial de muay thai el 23 de febrero ante el número 1 de Hong Kong

Á. G. Colmenero

No hay tregua para Carlos Coello. Tras sumar su segundo Mundial de muay thai el pasado mes de diciembre en Ponferrada, llega el momento de apuntar a la triple corona, que además tiene un sabor especial pues se llevará a cabo en su tierra en el evento Cádiz Fight Night. «Para mí luchar en mi tierra por el campeonato del Mundo es muy importante a nivel sentimental ya que voy a poder devolver el apoyo que siempre me da mi tierra. Voy a estar apoyado por los jugadores del Cádiz Club de Fútbol, el Ayuntamiento, mis amigos, mi familia... Es muy importante disputar un Mundial en Cádiz independientemente del resultado que tenga», cuenta el luchador gaditano a ABC.

El sábado 23 de febrero es la fecha escogida por la promotora para llevar a cabo una velada histórica que despertará en Coello sentimientos difícilmente controlables. «Este campeonato del Mundo es muy especial a nivel deportivo, psicológico y sentimental. Si bien los otros dos han sido en Ponferrada, donde ya me siento uno más de ellos, en esta ocasión es la primera vez que se disputa en Cádiz un título mundial encima rodeado de varios compañeros que también pelean por varios títulos, el evento toma tintes históricos y seguro que a la gente no se le olvidará». El evento contará con un elemento muy importante en estos deportes minoritarios que no es otro que el de la televisión. Titan Channel y Ten Tv serán los encargados de llevar a la pantalla el amplio cartel de peleas con títulos en juego.

Pese a pelear en casa, el rival ha sido escogido a conciencia para que sea un combate de un nivel top. Pak Yu Leung, número uno de Hong Kong, será el enfrentamiento para el gaditano. «Me estoy preparando de manera durísima como siempre aquí en Tailandia, seis días a la semana durante siete horas diarias. Estamos haciendo muchísimo cuerpo a cuerpo y asaltos específicos», explica Coello desde la localidad de Rayong. «En esta ocasión la dificultad del rival es diferente a la que he tenido en mis otros títulos mundiales ya que he tenido peleas contra luchadores muy fuertes de manos y mi rival ha luchado mucho en alto nivel en Tailandia, tiene un estilo muy thai, por lo tanto no tiene mucho peligro en las manos pero es un peleador muy técnico y patea muy bien», describe.

Lo cierto es que el deportista gaditano está acostumbrado a medirse a adversarios con ese estilo de lucha. «Es como si fuera a pelear contra un thai y eso a mí me da cierta tranquilidad», anticipa. Aunque es consciente de su peligrosidad. «La dificultad que tiene es que este chico es ambidiestro, hemos visto cinco vídeos de combates suyos y en cada ocasión pelea con una guardia diferente por lo que estamos un poco a la expectativa de cómo nos va a salir a luchar, pero eso seguro que le da más emoción y un tinte más bonito al evento».

Mundial tras Mundial

Aunque no habría mejor manera de empezar el año que conquistando la triple corona en su tierra, Coello cuenta con la tranquilidad deportiva de saber que tiene otro título planetario de enorme prestigio en el horizonte. «Después de este Mundial me espera otro Mundial, más relevante aún si cabe, pues tendré la oportunidad de pelearlo en Tailandia contra un tailandés. Lucha por la Federación Internacional Tailandesa que es una de las más prestigiosa». Coello ya tiene fecha. «Es el 17 de marzo». No tendrá ni un mes para preparar esa pelea, pero la relevancia del evento no deja lugar a lamentaciones. «Voy a tener la oportunidad de pelear en el combate más especial de mi carrera que va a ser ese. Pelearé en el evento de la festividad del Nai Khanom Thom, uno de los padres fundadores del muay thai. Va a ser una situación que me puede llevar a la gloria máxima de este deporte. Porque todo el mundo sabe que no es lo mismo luchar en casa con un promotor que te ayudaa conseguir los objetivos que hacerlo en la cuna del muay thai con todo en contra. En Tailandia y ante un rival tailandés. Estoy muy ilusionado con los dos próximos objetivos. Y luego lo haré mejor que pueda en el Estadio Lumpinee», finaliza.