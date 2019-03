Freeda Foreman, hija del mítico boxeador estadounidense George Foreman, fue hallada muerta el sábado en su domicilio a los 42 años de edad. Según la web TMZ aún no se conoce el informe forense pero todo apunta a que el fallecimiento ha sido por causas naturales.

Freeda, una de los diez hijos de Foreman, llegó a ser boxeadora profesional como su padre, dos veces campeón del mundo del peso pesado, pero se retiró tras su primera derrota en la que era su sexta pelea.

El propio George Foreman confirmó su muerte en la noche del domingo con un mensaje a través de la red social Twitter acompañado de una foto de ambos en su graduación universitaria.

«'Papi, quiero boxear'. 'Obten una educación primero', le dije. Bueno, ella trajo el bacon a casa (graduación), 2 niños, 3 nietos (esposo). Primer domingo en 42 años sin mi Freeda. Ella está con su creador ahora», escribió el mítico exboxedor.

Daddy I want to Box,”Get an Education first” I said, well she Brought The bacon home ( degree) 2 Kids 3 Grands (Husband) First Sunday in 42 years without my Freeda. She’s With her maker now.10 kids forever. Just 1 more day I wanted okay 1 more year aw I more decade pic.twitter.com/q6mMSBxWqE