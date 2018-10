Boxeo 'Canelo' Álvarez firma el mayor contrato de la historia El púgil mexicano, campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo, ganará 365 millones por 11 peleas en los próximos cinco años

S. D. | EFE

@abc_deportes Actualizado: 18/10/2018 11:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El púgil mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), firmó este miércoles un contrato de 365 millones de dólares a cambio de protagonizar once peleas en los próximos cinco años.

La empresa Golden Boy Promotions, que pertenece al excampeón mundial Óscar de la Hoya y que representa a 'Canelo' Álvarez, anunció su asociación con Dazn, un servicio de transmisiones en directo de eventos deportivos.

El contrato entra en vigor con el combate entre Álvarez (50-1-2, 34 por ko) y el británico Rocky Fielding (27-1, 15 por ko) el 15 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York, en el que el mexicano buscará el campeonato mundial supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Según el anuncio, se trata del «contrato más lucrativo para una atleta en la historia de los deportes» y «marca un cambio mayor» en el panorama en el boxeo, en el que sus estrellas han peleado tradicionalmente en pago por evento.

«Siempre me han gustado los retos y esto es otro reto en mi carrera», dijo 'Canelo' Álvarez. «Ser parte de este histórico acuerdo me exige prepararme más y ofrecerles a los aficionados mis mejores actuaciones. Me siento satisfecho por haber sido seleccionado para liderar esta nueva visión del deporte del boxeo», añadió.

Óscar de la Hoya, presidente y jefe ejecutivo de Golden Boy Promotions, dijo que su empresa busca que el boxeo «sea lo más accesible posible y a un cómodo precio para todos los aficionados».

Como parte de la asociación, Golden Boy Promotions llevará cabo hasta 10 carteleras de alto nivel por año que se transmitirán en vivo a través de Dazn, iniciando en 2019.

«Al llevar las peleas de Canelo a Dazn, convertiremos su éxito de pago por evento en un motor de crecimiento para los suscriptores. Este es un momento verdaderamente transformador para nuestro negocio y para toda la industria», apuntó John Skipper, presidente ejecutivo de la firma.

Dazn está disponible en Alemania, Austria, Suiza, Japón, Canadá, Italia y ahora en Estados Unidos y su suscripción tiene un costo de 9,99 dólares tras una prueba gratuita de un mes.