Seguir Cruz Morcillo @cruzmorcillo M.J.Á. Actualizado: 05/09/2019 11:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Blanca Fernández Ochoa, la exesquiadora y medallista olímpica, de 56 años, ha muerto en las montañas que amaba, muy cerca de Cercedilla donde se crió. Sea o no un escenario elegido, Collado del Rey estará ya para siempre ligado a su vida. A la espera de los resultados de la autopsia preliminar, su desaparición durante doce días aún guarda incógnitas sobre sus últimos pasos.

¿Cuando desapareció?

El día 23 de agosto mandó mensajes a su familia, a su hija Olivia y a su hermana Lola. Les dijo que no estaba bien y que se iba unos días al Norte, sin concretar más. Su hija se preocupó (y así lo trasladó en su denuncia policial), pero no era la primera vez que lo hacía. Intentó llamarla (no se sabe si ese mismo día o después y nadie cogió el teléfono).

¿Cuándo se alertó?

La denuncia oficial se interpuso el día 29 en el cuartel de Las Rozas, pero según algunas fuentes la familia había mostrado antes su inquietud a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Al día siguiente, el 30 la denuncia llegó a la comisaría de Policía Nacional de Moncloa-Aravaca donde Blanca vivía con su hermana Lola y su cuñado. En la denuncia consta como día de la desaparición el 23.

¿Quién la vio, y dónde, por última vez?

En este punto de nuevo hay dos versiones. El punto de partida con el que se ha trabajado es el día 24. La asistenta dijo que desayunó en la casa, según se supo después, a las diez y media de la mañana y un testigo relató que la vio salir de ella con dos bastones para caminar por el monte. Una cámara registró que estuvo entre la una y las dos de la tarde en el Hipercor de Pozuelo. Allí, según se comprobó, compró una porción de queso en la charcutería. En teoría nadie la volvió a ver y desde ahí se dirigió con su coche a Las Dehesas de Cercedilla.

La noticia de la desaparición

Ante la falta de noticias, la Policía pidió autorización a la familia para publicar un tuit informando de la desaparición y del coche que utilizaba, incluida la matrícula para pedir colaboración ciudadana. Se hizo el sábado, 31 de agosto. Ya se sabía que se había dejado su móvil en la casa y que no había utilizado ni dispositivos ni tarjetas ni contactado con nadie.

Los testigos

La Policía recibió, entre multitud de llamadas una importante. Un corredor asiduo a la zona aseguró que el 25 de agosto había visto el coche buscado en el aparcamiento de Las Dehesas. Eran las seis de la mañana y solo estaba el suyo y el de Blanca. A esas alturas, el Mercedes ya se había encontrado en ese lugar gracias a otra alerta que recibió Luis, hermano de Blanca. El coche estaba cerrado con llave y en su interior estaba la documentación de la medallista, unas chanclas y una cartera con 15 euros. Fue el primer hilo del que tirar y a partir de ese punto se diseñó el mastodóntico operativo de búsqueda.

Aparece un testigo clave que habló con ella

Cuando ya había comenzado el cuarto día de búsqueda, un vecino de Cercedilla Alfredo Hernández se presentó en el campamento base y aseguró que él habló con Blanca el día 23 y le dijo que se dirigía a La Peñota. Se la tropezó en la plaza del pueblo, junto a la estatua de su hermano, Paquito Fernández Ochoa. Dijo que había contado esa información a la Policia Local días antes y no le habían hecho caso. Se decidió iniciar un rastreo en esa zona, no inspeccionada hasta entonces ayer por la tarde, pese a que las fechas suscitaban dudas.

El lugar del hallazgo

Antes de empezar esa búsqueda, el cuerpo de Blanca fue encontrado en Collado del Rey por un sargento libre de servicio y su perra a las 12.30 de la mañana, junto a un árbol y unas rocas, en avanzado estado de descomposición. Estaba a unos siete kilómetros del aparcamiento donde dejó su coche, una ruta que se tarda entre hora y media y dos horas en cubrir. Ni el cadáver tenía signos aparentes de que Blanca hubiera sufrido un accidente ni el lugar y la posición en que se halló indican que esa fuera la causa de la muerte.

No llevaba aprovisionamiento

Junto a ella había una mochila de pequeño tamaño y en su interior el ticket de compra del Hipercor. No llevaba aprovisionamiento ni material para pasar varios días en el monte.

Las causas

El avanzado estado de descomposición del cuerpo no permiten precisar la causa del fallecimiento. No obstante, por el lugar, una zona despejada cercana a un senda, y por la posición del cadáver, no parece que la exesquiadora hubiera sufrido una caída. Los investigadores creen que murió en las horas inmediatamente posteriores a su desaparición y que, o bien pudo tener un componente de voluntariedad o se debió a causas naturales. El informe preliminar de la autopsia aclarará cómo y cuándo murió la medallista olímpica.