Blanca Fernández Ochoa Las fiestas más tristes de Cercedilla El pueblo vive afligido sus días grandes por la muerte de Blanca Fernández Ochoa

Seguir Esther Blanco @e_bece Madrid Actualizado: 05/09/2019 01:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Refugio de senderistas aficionados y expertos montañeros, Cercedilla está de luto. El hallazgo del cuerpo Blanca Fernández Ochoa puso fin ayer a unas angustiosas jornadas de búsqueda en la que vecinos y extraños se echaron a la montaña sin dudar desde el pasado sábado.

Tras el fatídico desenlace, en las calles de esta localidad de la sierra madrileña no se hablaba de otra cosa. La exesquiadora, que amaba el monte en el que perdió la vida, era una más en este pueblo que, con los balcones engalanados para sus días grandes, luce hoy crespones negros en señal de duelo. La noticia de que el cuerpo de la medallista olímpica había aparecido pilló a contrapié al Ayuntamiento, que convocó un pleno extraordinario por la tarde para resolver qué ocurría con las fiestas. Sin cambios en la agenda, la localidad inauguró unos festejos marcados por la tragedia. Al albor del alumbrado de las calles, toda Cercedilla dedicó un minuto de silencio a la deportista durante el pregón que daba pistoletazo de salida a las celebraciones. «Conociendo cómo es la familia, el mejor homenaje es que las fiestas continúen. Para ellos eran también lo más, así que imagino que la decisión ha ido en la idea de recordarla de otra manera. En su memoria. A ellos les hubiera gustado, seguramente», comentó a ABC María José López, vecina del pueblo y dueña de Casa Cirilio, el bar que ha estado estos días acogiendo a voluntarios y agentes que se han acercado al puesto de mando, y familiar lejana de los Fernández Ochoa.

El pueblo, en duelo

No es el único gesto que han dedicado a Blanca Fernández Ochoa en el pueblo. Desde la media tarde de ayer, en la estatua de su hermano Paquito Fernández Ochoa, la misma que, según apunta Efe, la medallista habría besado antes de salir hacia el monte, los vecinos, consternados por la noticia, colocaron una vela en su honor.

Incrédulos ante el desenlace, vecinos, amigos y conocidos continúan preguntándose qué es lo que pudo pasar en esa montaña que tan bien conocía la deportista. «Estoy dolido y enfadado. Enfadado con la montaña, con la climatología... Esperaba otro final, pero después de tanto tiempo a mí me daba que no se la encontraba con vida. La esperanza dentro de mí es que fuera así, pero no», reflexionaba Javier Anta, voluntario y conocido de la familia, a quien la noticia le pilló en plena batida de búsqueda. «Todos esperábamos que no hubiera sido este desenlace, pero bueno. Ha sido el que ha sido», lamentó.

«Ha sido un palo. No te esperas una cosa así. Es bastante duro, pero se ha volcado todo el mundo. Ha sido increíble», destacó María José López.

«Nadie se imaginaba este despliegue. Nosotros cerrábamos el lunes para descansar, pero yo estaba en mi casa y viendo cómo estaba la zona, mi hermano y yo decidimos abrir», apostilla esta lugareña, quien, emocionada, reconocía que, a pesar de que finalmente no ha habido buenas noticias en esta historia, el hecho de que el cuerpo haya aparecido es un consuelo. «Ya no habrá más incertidumbre de dónde estará. Es un descanso», sentenció.

Atleta desde la cuna, quien bien la conoce asevera que ya con apenas doce años en el colegio despuntaba en las actividades deportistas. Entre los vecinos solo hay palabras de aliento y buenos recuerdos de la exdeportista. Nadie titubea, o duda, al señalar el carácter amable y alegre de Blanca Fernández Ochoa. Tampoco al hablar de su fuerza o su «garra».

Un carácter que le hizo ganarse el cariño de quien la conocía desde niña, pero también del que solo lo hacía por sus logros deportivos. Muchos de ellos peinaron desde el sábado, junto a las autoridades, el monte de Guadarrama en su búsqueda. En total, más de 400 personas, cien de ellas voluntarios, recorriendo cada rincón de estos picos. Una gesta de solidaridad que es habitual en la montaña. «En este país la gente es muy solidaria. Si levantas la mano para cualquier cosa la gente ayuda enseguida», señala David Ministral, técnico deportivo de la Federación de Montañismo, que cubrió estas rutas durante dos días «agotadores». «En el mundo de la montaña esto se da más aun si cabe, es un mundo muy solidario», elogia este montañero experto.

«Estará en la montaña que amaba», señalaba la familia. La misma sierra, y el mismo pueblo, que la vio crecer y triunfar. Cercedilla, a quien Blanca dedicó el bronce olímpico de 1992.