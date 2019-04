Australia expulsa a su estrella por comentarios homófobos

No bajan tranquilas las aguas en la selección australiana de rugby. El jugador estrella Israel Folau ha sido expulsado del combinado nacional por sus comentarios homófobos, después de que en 2017 ya fuera condeado públicamente por oponerse al matrimonio homosexual. El rugbier de los Wallabies, por tanto, no estará en la próxima Copa del Mundo de Japón 2019.

En una publicación en su cuenta en la red social Instagram, Folau hizo público el siguiente mensaje: «Borrachos, homosexuales, adúlteros, mentirosos, fornicadores, ladrones, ateos, idólatras; el infierno les espera ¡Arrepiéntanse! Solo Jesús puede salvarles». Ante el revuelo generado, la Federación de Rugby australiano no tadó en emitir un comunicado condenando estas palabras: «A falta de factores atenuantes convincentes, tenemos la intención de rescindir su contrato».

Tal y como ha confesado alguna vez, Folau es un ferviente cristiano evangelista. «Si Israel tiene derecho a tener sus convicciones religiosas, la manera con la que las expresa no es compatible con los valores de este deporte», han añadido desde la Federación.

«Amo y respeto a todas las personas por quienes son y por sus opiniones. Pero personalmente, no apoyaré el matrimonio gay», publicó en su cuenta de Twitter en 2017. Tras el revuelo originido entonces, esta vez la Federación ha tomado una decisión drástica. En aquella ocasión, el jugador se defendió en 'Players Voice' recordando que había protagonizado una portada de la revista 'Star Observer' para apoyar a la Copa Bingham, una competición internacional de rugby gay.

I love and respect all people for who they are and their opinions. but personally, I will not support gay marriage.✌❤🙏