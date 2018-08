Atletismo La medallista mundial Ana Peleteiro no tiene sitio para entrenar La saltadora lanza una queja al Gobierno por las trabas que ha encontrado al final de temporada para seguir mejorando

Final de agosto, días después de haberse subido al podio en el Mundial de atletismo. La saltadora Ana Peleteiro, que se entrena habitualmente en Guadalajara junto a Iván Pedroso, se queja porque todas las instalaciones se encuentran cerradas. Incluso el Centro de Alto Rendimiento de Madrid le impide entrenar porque no forma parte de la concentración permanente. Una situación que ha hecho estallar a la atleta en las redes sociales.

«11:50 de la mañana, quiero entrenar y no tengo dónde porque todo está cerrado. Llamo al la Residencia Blume para saber si puedo ir hasta Madrid para poder usar las pistas y me dicen que NO, que sólo pueden usar las instalaciones atletas que estén de concentración», explica la española en su cuenta de Twitter.

La situación, dificilmente entendible para una atlea de su nivel, terminó con una queja directa al Gobierno. «Mi temporada no ha acabado y me tocará entrenar en una cuesta de tierra llena de piedras para poder hacer las carreras de impulso que me tocaban hoy. Recemos para que no me tuerza un pie o algo similar. Muchas gracias», apuntó Peleteiro en un mensaje dirigido al ejecutivo de Pedro Sánchez.