Atletismo Lolo Jones, virgen a los 37: «El sexo ayuda a las demás atletas, así que yo corro en desventaja»

Lolo Jones es una atleta estadounidense de primera línea, pero es además una de las más mediáticas en su país. Por su desempeño en las pistas, pues entre otras cosas fue campeona del mundo en vallas en 2008 y 2010, pero tambien por sus convicciones respecto al sexo, que confesó en 2012.

Aquel año Jones confesó que se mantendría virgen hasta el matrimonio. Un objetivo que ha logrado mantener hasta la actualidad, a sus 37 años, pero cuya confesión le ha pasado factura pues «hacerlo público acabó con mis citas». Así lo explicó en el programa del humorista Kevin Hart.

Lolo Jones - INSTAGRAM

Pero la ausencia de citas no es el único problema que sus convicciones respecto al sexo han traído a la atleta estadounidense. Lolo Jones reconoció que el no tener relaciones le perjudica respecto a sus contrincantes pues no se aprovecha de sus beneficios: «El sexo ayuda a las demás atletas así que yo corro en desventaja».