Atletismo La atleta Alysia Montaño denuncia a Nike por interrumpir su contrato al quedarse embarazada En una columna que ha escrito en el New York Times carga contra esta empresa por una práctica que, según la deportista, es más muy común

Seguir ABC . @abc_es Madrid Actualizado: 17/05/2019 13:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Semenya, obligada a competir con hombres si no rebaja su testosterona

La atleta estadounidense Alysia Montaño, medallista de bronce en los Mundiales de atletismo en 2013, ha denunciado a través del diario New York Times a la marca deportiva Nike por interrumpir su contrato cuando les comunicó que iba a ser madre. Una medida que, según la deportista, es más habitual de lo que parece.

En la columna que ha escrito relata que «los patrocinadores usualmente se adaptan a los tiempso de descanso de sus atletas cuando se recuperan de lesiones. Sin embargo, rara vez ofrecen un tiempo suficiente para tener un hijo».

«La industria de los deportes permite a los hombres tener una carrera plena. Pero si una mujer atleta decide tener un bebé, esa industria la margina incluso cuando está en su mejor etapa». Este es el primer apunte que realiza sobre el rechazo que tienen las deportistas con intención de ser madres.

«Cuando una mujer decide tener un bebe, el deporte deja de ser prioritario. Estaba patrocinada por Nike y entonces, cuando les dije que quería tener un bebé durante mi carrera, ellos me dijeron: "Pararemos el contrato y dejaremos de pagarte"». En su columna de opinión también refleja la existencia de una cláusula de confidenialidad para no poder hablar de esta práctica.

Nike, por su parte, y tal como lo refleja New York Times, ha reconocido en un comunicado que los pagos de patrocinio a sus atletas se han victo reducidos debido a los embarazos. Aun así, la empresa deportiva afirma que cambio su política en 2018 para que sus atletas no fueran penalizadas. De todas formas, Nike no especificó si estos cambios se han aplicado en los contrator que estaban vigentes anteriormente.