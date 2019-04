Artes Marciales Mixtas «Apostamos por las MMA en el centro de la Península» El Teatro Gran Maestre de Madrid acoge la primera jornada del torneo de artes marciales mixtas MMArca

Las artes marciales mixtas (MMA, por sus sigles en inglés) continúan tratando de abrirse un hueco en cada rincón de nuestro país. En un deporte que todavía vive en una adolescencia respecto a otras zonas como Estados Unidos, Hispanoamérica e incluso dentro del territorio europeo, cualquier iniciativa suma en el crecimiento deportivo.

Una de las iniciativa que ha aterrizado en la capital de España es el torneo MMArca, impulsado por Chinto Mordillo, en el que en un formato de eliminatorias y «superfights» se busca descubrir nuevos talentos y la consagración de otros tantos. «Muchas gracias a vuestro periódico por la ayuda tan grande que estáis haciendo a las MMA, sobre todo en la zona centro de la Península. Nosotros vinimos a esta zona porque son populares en Cataluña, Valencia, Canarias... pero en Madrid estaban por explotar, por fin hemos tenido el apoyo de varios medios de comunicación y patrocinadores y este es el empuje que estábamos necesitando», explica el promotor.

El torneo de divide en categorías de peso masculino (61, 66, 70, 77 y 84 kilos) y una femenina (60 kilos). Cada jornada se irán enfrentando los diversos luchadores hasta lograr un campeón en cada división. «Espero que el público se vuelque con los peleadores, ya conocen a los luchadores, conocen a las MMA, que son el deporte de mayor crecimiento en el mundo», apunta Mordillo.

Este viernes 26 de abril tendrán lugara las primeras batallas deportivas. Un cartel que incluye varios nombres conocidos en el peso gallo (61 kg) como Andrés Molano, Ronny Gómez, Karla Benítez o Zejna Krantic. «Se apuesta por las MMA y hay varios patrocinadores que están interesados, pero lo más importante es que acuda en masa el público. Hemos sufrido algunas bajas de última hora pero lo hemos arreglado. Tenemos varios luchadores que están ya despuntando y que son taquilleros», relata el promotor.

El plato fuerte de la velada será el David Matas frente a Gevor Sargsyan y especialmente el Teto Terranossa contra Matej Taraba, en el que se pone en juego el cinturón del peso gallo HDH/WKN. «De la superfight por el título espero que Teto Terranossa gane otra vez porque es el peleador más internacional que tenemos, pelea por todo el mundo constantemente. Habrá que ver si el título se queda en España», dice el organizador.

Sin embargo, lograr poner en marcha este proyecto ha sido muy complicado debido a las trabas impuestas desde el Consistorio madrileño. «Nosotros queríamos colaborar con el Ayuntamiento de Madrid a través de la Asociación de Defensa Personal y Contra la Violencia de Género, les hicimos un proyecto y estaban dispuestos a cedernos alguno de los tantos espacios que están vacíos y, después de marearnos, nos dijeron que no lo veían para el pueblo», desvela Moridillo. «Cada uno tiene su opinión, nosotros pensamos que las MMA son artes marciales, que no le hacemos ningún daño a nadie y que las artes marciales son nobles en los gimnasios de todo el mundo y que fortalecen unos valores que quizá a los del Ayuntamiento no les interesen como el coraje o la honradez», finaliza.