Fútbol Andrea Falcón: «El fútbol femenino crece a pasos agigantados» La extremo azulgrana atiende a ABC antes del histórico partido que enfrentará al Barcelona y al Espanyol en el Camp Nou

P.L. Actualizado: 06/01/2021 01:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Medio siglo de la «tabarra» que lo cambió todo

Andrea Sánchez Falcón empezó a jugar al fútbol de una manera castiza, como la mayoría, a una edad temprana y en el patio del colegio. «Tengo muy buenos recuerdos de aquellos primeros pasos», recuerda la delantera del Fútbol Club Barcelona, que hoy será una de las integrantes del equipo azulgrana que disputará el partido contra el Espanyol de la Liga Iberdrola (18.00), solo que esta vez no lo hará en el Estadi Johan Cruyff, escenario habitual del equipo, sino que será el Camp Nou su casa, al menos durante una tarde. «Es muy importante (jugar en el Camp Nou), una ilusión, un sueño para cualquier futbolista y, cómo no, para cualquier aficionado del Barcelona. Además, por si fuera poco, en un derbi, que siempre le da más intensidad. Es un partido que hay que disfrutar», explica la atacante culé, que atiende a ABC tras uno de los últimos entrenamientos previos al encuentro.

A sus 23 años, Falcón es una veterana en el fútbol tras jugar, además de en el Barça, en el Atlético, los dos clubes que han monopolizado la competición nacional en los últimos años. Pero, como toda historia, tiene un comienzo, esta vez en Arucas, una localidad al norte de las Palmas de Gran Canaria. «Mas allá del colegio, a los seis años me apunté al equipo de mi pueblo y era la única chica», narra la jugadora, sorprendida de cuánto ha cambiado el fútbol femenino desde que llegó a la cantera del Barcelona en 2012 hasta hoy en día. «Está creciendo a pasos agigantados. Ahora que he vuelto lo veo con perspectiva, cómo ha evolucionado el club, cómo se ha profesionalizado... Aún quedan muchas cosas por hacer, pero vamos en el buen camino. Hace unos años me parecía impensable que una futbolista fuese un ídolo y ahí está Megan Rapinoe, conocida en todo el mundo», matiza la canaria.

En el fútbol de Falcón hay un aroma clásico, de cal, orientación y centro, un extremo de toda la vida, por lo que la pregunta es obligada: «No me importa si es a pierna cambiada o al natural (risas), cada partido tiene sus matices y eso te varía la posición. Eso sí, a mi abuelo le gustaba más cuando jugaba a banda cambiada», explica la delantera, que tan futbolista ella, ha sufrido una de las lesiones más duras y cada vez más frecuentes, la rotura de ligamentos: «es difícil, además yo me lo he roto en dos ocasiones. No es solo los ocho o diez meses de recuperación, es todo lo que viene después. Tu cuerpo cambia y tienes que adaptarte. Por suerte el fútbol femenino también se ha profesionalizado en lo médico. Aquí tenemos a los mejores», concluye.