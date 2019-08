Atletismo Amargo regreso de Bruno Hortelano El plusmarquista español volvía a las pistas después de un año y tras su lesión en el tendón de Aquiles

«Me hubiera encantado correr un poco más rápido por vosotros». Así se disculpó Bruno Hortelano en su regreso a las pistas. El graderío del nuevo Vallehermoso, que esperaba con ilusión la reedición del duelo en el 400 metros de Hortelano y Husillos, se fue con un sabor un tanto amargo al ver cómo el mejor velocista de nuestro país quedaba el último, en octava posición.

Hortelano reflejó impotencia en los últimos tramos de la prueba y arrojó dudas sobre su recuperación de su lesión en el tendón de Aquiles. «No estoy contento. Por suerte no estoy acostumbrado a tener malas carreras, pero esto no me afecta a la confianza. En cualquier momento haré una carrera de la que estaré satisfecho», expuso el plusmarquista, tras finalizar.

El plan deportivo de Bruno Hortelano antes del Mundial de Doha (Qatar), que se celebrará del 28 de septiembre al 6 de octubre, pasa por «meter alguna carrera más» el próximo mes «para acomodar el cuerpo». «No me ha salido una buena carrera», reconoció. «Me hubiera gustado debutar antes, pero valoro correr en Madrid con este ambiente, que ha sido muy positivo y la gente ha acogido al estadio muy bien. Personalmente no tengo excusa, me hubiera gustado una carrera más como tenía pensado y entrenado, pero no ha salido», concluyó.

El otro protagonista del duelo más esperado de la de la noche, Óscar Husillos consiguió una marca de 46.17 y quedó en sexta posición del 400 metros lisos, frente a los 46.32 que registró Bruno Hortelano. La prueba la ganó el nigeriano Emmanuel Bamidele con 44.85.

Husillos consiguió su mejor marca de la temporada y consumirá en las próximas semanas sus opciones de clasificación para la carrera individual del Mundial de Doha. «Hoy creo que he corrido mejor que en las otras carreras que he tenido y el resultado es marca de la temporada. He salido un poco más rápido, he aguantado un poco mejor la carrera. Mi entrenador y los responsables de la federación saben de mis entrenamientos y de lo que estoy haciendo», expuso Husillos.