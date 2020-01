Fernando Alonso ha reaccionado al durísimo accidente que ha sufrido al inicio de la décima etapa, saldado con dos vueltas de campana y el parabrisas delantero destrozado. El asturiano, una vez completada la especial y el enlace que le ha devuelto al campamento, ha publicado un mensaje tranquilizador en sus redes sociales. «Está todo bien. A recuperar terreno mañana».

Alonso ha perdido más de una hora tras el accidente, aunque luego ha sido capaz de mantener el ritmo de los mejores hasta la neutralización de la etapa en el kilómetro 345, lo que hace pensar que los daños del Toyota no son importantes.

Is all good and ready. 😇😇😇!! Looking forward to recover ground tomorrow 👏🏻👏🏻✊️✊️✊️ #toyota#gazooracing#dakarhttps://t.co/TOAEBEKS0Y