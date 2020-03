Coronavirus Alonso insiste en su mensaje ante el coronavirus: «Respetemos los límites» «Hagamos caso a las autoridades sanitarias y regalémonos lo más importante que tenemos, la salud»

Apenas unas horas después de compartir una dura crítica a los gestores de la crisis del coronavirus, Fernando Alonso ha insistido en su mensaje, pero ya de una forma más institucional, recordando el lema que ha surgido estos días en España, importado desde Italia: #yomequedoencasa.

«Hola, soy Fernando Alonso y ante la situación excepcional que tenemos por el coronavirus os recomiendo ser prudentes y respetar los límites, así que hagamos caso a las autoridades sanitarias y regalémonos lo más importante que tenemos, la salud... así que quédate en casa. Yo me quedo en casa». Ese es el mensaje del piloto ovetense, difundido por la cuenta oficial en Twitter del Gobierno de Asturias.

Recientemente Alonso se mostró muy crítico con la gestión del Gobierno español: «Me quedo de piedra .. que reaccionaremos según evolucione la emergencia sanitaria (va a ser diferente en España)... que eviten salir a la calle la gente con síntomas... (los demás al parque? A los bares?... que cada comunidad autónoma decida... (No se pillan los dedos ni queriendo)», escribió en su cuenta de Instagram.

«Seguimos por detrás de otros países en cuanto a medidas, así es que necesitaremos una responsabilidad individual. No podemos colapsar el servicio sanitario, no es solo por no enfermar, es por no contagiar! Responsabilidad. Cada uno en su ámbito y su entorno. Y esto no es un tema personal, esto es un trabajo de equipo. De todos. Necesitamos quedarnos en casa un tiempo. Por nuestro bien», agregó además de agradecer el trabajo del personal sanitario en estos días difíciles.