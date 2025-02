Alejandro Villanueva: «El español es el mejor soldado del mundo, no tiene miedo»

«Ahí está ‘el gigante’, a por él». El ejército de EE.UU. interceptaba comunicaciones por radio de los talibanes en el distrito de Zari, en Afganistán, uno de los frentes duros de la guerra más larga de la historia del país. El gigante era ... Alejandro Villanueva, jefe de pelotón de combate , un ‘armario’ de 2,06 metros de altura convertido en objetivo fácil de los talibanes en el pedregal afgano. « La gente pensaba que estaba loco cuando me metí en infantería. Eres lo primero que se ve», recuerda.

Villanueva, un español nacido por casualidad en EE.UU., estuvo en la línea de fuego entre 2010 y 2014. Hace años que soporta artillería de otro tipo: la de las embestidas de los contrarios en los partidos de la NFL, la liga profesional de fútbol americano. El deporte rey estadounidense exige tanta precisión como violencia. Es un espectáculo brutal, en el que se escucha el estruendo del choque entre cascos desde las gradas , con un público borracho de furor y de cerveza barata. «Te sientes como el gladiador en el circo, peleando para las masas», dice después de haber saludado con una mano de pelotari. Villanueva recibe a ABC en una sala del complejo de entrenamiento de los Ravens de Baltimore, un equipo puntero de la NFL en el que ha desembarcado este año. Su presencia es imponente, con unos tobillos finos que soportan 150 kilos de músculo y unos pectorales como bombonas de butano. Mete un pegote de tabaco de mascar en la encía. Cosas del ejército .

De la primera línea de combate en Afganistán pasó a la primera línea del campo de fútbol americano. Juega de ‘left tackle’, uno de los miembros del equipo de ataque que protege al ‘quarterback’, el mariscal de campo.

Villanueva –'Al’, para sus compañeros– tiene que ser un muro frente a rivales fuertes , ágiles y violentos. Van a por el ‘quarterback’ como perros de presa. «Como toros de lidia», precisa Villanueva. Y él, un ‘forcado’ portugués, pero sin cuadrilla detrás.

Pocas horas antes de esta entrevista, se ha visto las caras con Myles Garrett, de los Cleveland Browns, el mejor en su puesto. Fue el número uno del ‘draft’ en 2017 y lidera esta temporada la NFL en número de placajes. «Es un orco de Mordor», retrata Villanueva, que enseña en su móvil varios vídeos del partido. Fue una batalla bárbar a . Villanueva absorbía uno tras otro los impactos de Garrett, casco contra casco. Sabe que le dejarán secuelas: «Es el precio que hay que pagar» , dice.

Los Ravens lideran su conferencia y mantienen aspiraciones de hacer algo grande en los ‘playoffs’. Con u n español, apenas conocido en nuestra orilla , como titular y con una historia personal fascinante.

¿Duermes bien después de un partido?

No duermo nada, cero. Tomo tanta cafeína… También una marranada de entrenamiento con mucha vitamina B12. Y si juegas por la noche, a la cama no te vas ni de coña.

¿Cómo se queda el cuerpo?

Hay muchos golpes, tienes que absorberlos con la frente. Tomo pastillas para el dolor, y no sientes nada hasta dos días después. Ahora mismo estoy como en las nubes.

Es impresionante el ambiente del estadio en Baltimore, mucho más exaltado que otros deportes, como el baloncesto…

La NBA es como el cine. Es postureo total, no está hecho para las masas, como el fútbol americano. Ayer mis cuñados serían los más borrachos.

¿Tenéis opciones de verdad de ganar la Super Bowl?

Sí, por supuesto. Hombre, yo no estoy aquí para participar.

Villanueva nunca pensó que tendría una carrera en la NFL. Tras dejar el Ejército, lo intentó con los Eagles de Filadelfia. Le echaron. Perseveró y lo buscó con los Steelers de Pittsburgh. Se asentó y acabó de titular. Incluso se metió en el partido de las estrellas, el Pro Bowl, en dos ocasiones. «Aquí, si eres capaz de querer algo más que nadie y trabajar más que nadie, te echan pétalos de rosa».

La NFL es una vida dura. ¿Cuál es la principal motivación?

La gente lo hace por dinero, cien por cien. Si me pagas un salario medio no estaría aquí ni de coña. Pero el dinero es increíble. El fútbol americano es dolor y sufrir. Si eres capaz de esas dos cosas, la presión, el talento y las cualidades físicas importan menos.

¿Entonces solo te motivó el dinero?

A mí me gusta mucho más jugar al ping pong que a fútbol americano.

¿Qué te ha hecho triunfar?

Yo lo atribuyo mucho a ser deportista español. En España somos pastores alemanes: somos buenos entodo. Nos gusta dominar, somos muy competitivos. Y no vamos a engañarnos: mido trescientos metros y eso ayuda.

¿Cómo ves tu rendimiento este año?

Yo la única pregunta que me hago siempre es si me estoy esforzando, si estoy dejándolo todo en el campo.

Suena a lo que dice Rafa Nadal…

Es un ídolo. He crecido viéndole jugar. Inspira mucho, su espíritu competitivo, es un orgullo siendo español, sobre todo cuando gana en Francia.

¿Es tu referente, tu modelo?

No, no, ese es mi padre. Es la persona a la que más admiro, a la que me quiero parecer. A Nadal no lo conozco, aunque me inspire. Pero mi padre ha sido siempre el líder, el ídolo número uno en mi vida, que él esté orgulloso de mí es lo más importante con diferencia.

La profesión de su padre, Ignacio, es la razón por la que él es estadounidense. Contralmirante de la Armada y jefe de Estado Mayor de la Flota, estuvo destinado en una base naval estadounidense de Misisipi como oficial de la OTAN. Allí nació Villanueva, hace 33 años. De su acento perfecto en español se adivina que no pasó mucho tiempo en tierras estadounidense . Siguió el periplo de su padre, en destinos como Bélgica y España, en la base de Rota. Declara su amor por España casi en cada frase . «He estado en cantidad de sitios por todo el mundo. Ninguno me gusta más que Cádiz. Cuando voy me tengo que pellizcar», dice.

La sombra paterna y la experiencia en Cádiz le marcaron. «En el Puerto de Santa María, los chavales quieren ser toreros, futbolistas o marines», dice. Apoyado en su físico –había jugado al rugby–, fue reclutado para estudiar y jugar a fútbol americano en West Point , la prestigiosa academia militar del Ejército de tierra EE.UU., de donde se sale como oficial. Era tiempo de guerra, y le mandaron a Afganistán. Primero, como jefe de pelotón. Después, con los Rangers, las fuerzas especiales.

¿Te quedan heridas de Afganistán?

No lo sé. Fui directamente del Ejército a la NFL, no he tenido seis meses para recapacitar. Sé que me iba a encontrar con mucha muerte. Pero también sabía que el guerrero español, y eso muchos no lo saben, es el mejor soldado del mundo. No tiene miedo.

¿Cuál fue la peor situación?

Siempre recuerdas las emboscadas. No sabes dónde está tu gente, desde dónde te están disparando. Todo el mundo se hace católico y cristiano de forma automática. Al final hay algo que te mueve dentro. Estás rodeado, te empiezan a pegar tiros y como un loco vas a por ellos. He pasado mucho miedo, pero nunca lo he demostrado.

¿Sirvió para algo todo eso?

Cuando empiezas tienes una idea muy romántica de la guerra y de qué es ser soldado. Eso se muere con el tiempo. Cada vez que volvía de Afganistán pasaba por emociones bajas, cuestionaba lo que había hecho, si ese romanticismo ha llevado a la muerte a mucha gente de manera innecesaria. Es algo complicado. No fue efectivo lo que hicimos durante muchos años, fue frustrante.

Los jugadores de la NFL de la línea ofensiva , como Villanueva, suelen pasar desapercibidos. Son la clase trabajadora. No anotan, no lanzan ni envían pases, ni placan a contrarios . Si son noticia, es mala noticia. Lo sabe bien el español, que se convirtió en 2017 en una figura nacional en el convulso debate político sobre el racismo y los abusos de la policía a la minoría negra.

Muchos jugadores de la NFL escenificaron protestas en la interpretación del himno. Con sentadas o hincando la rodilla . En un partido, el equipo de Villanueva –entonces, los Steelers de Pittsburgh– decidió quedarse en el túnel. El jugador hispanoamericano salió al campo, se puso la mano en el pecho como siempre y escuchó el himno. De inmediato, fue héroe y villano.

El deportista español con el uniforme de militar del Ejército de los Estados Unidos ABC

¿Por qué lo hiciste?

Me molestó bastante que yo tuviese que hacer como todo el mundo. No compartía los métodos de protesta, el himno nacional es muy importante para mí. Me gusta la libertad, la libertad de ser diferente.

Luego dijiste que fue un error y que estabas avergonzado. ¿Era una excusa?

Sí, claro. No quería convertirme en un símbolo de un lado o del otro, ni convertirlo en un espectáculo. Pedí perdón porque hubo una confusión. Otros iban a salir conmigo y al final fui solo.

¿Lo volverías a hacer?

Trataría de dejarlo más claro desde antes. Yo no tengo nada en contra de que un jugador se arrodille, o que haga una pirueta o lo que quiera. Lo que yo quiero es que no me afecte en mi decisión de honrar la bandera. Hay que luchar por la libertad porque nos la quieren quitar.

El año pasado tuviste una polémica similar, por negarte a llevar en el casco el nombre de Antwon Rose, un hombre negro muerto a manos de la policía. En su lugar, te pusiste el de un soldado negro para el que se pedía la medalla de honor, Alwyn Cashe (se le ha concedido finalmente esta misma semana).

Fue lo mismo. No conocía bien el caso de la persona que se quería honrar ni por lo que se luchaba. No era un caso simple y se quería utilizar de forma política. Hay que mantener la diversidad de pensamiento, y de ideología, si no acabamos en totalitarismo.

¿En qué se nota eso?

El tema del Covid es lo más reciente. Se cuestiona si la libertad es algo que se puede cancelar por un bien mayor, como parar la pandemia. Es fascinante que en EE.UU. los estados pueden tomar sus medidas. California es más restrictivo, Florida menos. Me gusta más lo que ha hecho Florida.

¿Cómo has vivido las tensiones raciales de los últimos años?

He sufrido mucho por mis compañeros, que son mis amigos. Pero no puedo entender la complejidad de lo que es ser negro en EE.UU., no me puedo poner en su piel. Trato de escuchar, aprender y dar mi punto de vista si me lo piden.

¿Es EE.UU. un país racista?

Para nada.

¿Pero existe ese racismo sistémico o estructural?

No sabría qué decirte. La mayoría de mis compañeros negros son millonarios. Pero también hay muchos datos que indican que la comunidad negra tiene menos oportunidades que la blanca o asiática. Es complicado, y se intenta simplificar mucho como una cuestión de blancos contra negros.

Villanueva está casado con una estadounidense y tiene cuatro hijos ABC

Fuera de temporada, tiene su residencia en Miami, la ciudad que más le conecta con España. Está casado con una estadounidense y tiene aquí cuatro hijos . Pero el mantenimiento de sus raíces es «innegociable». Habla de flamenco, de la muerte reciente de Antonio Escohotado –al que admira– de toros, del botellón, de la Virgen del Carmen y de su fe católica, de cómo detecta a los españoles por el mundo «solo por cómo andan» , de sentirse fuera de lugar «si estoy fuera de Andalucía», de los grupos de WhatsApp y de la política, «esa telenovela apasionante». Reconoce que él también era «el español pesimista y cínico», pero cambió en el extranjero: «Aquí nos damos cuenta de que nos une mucho más de lo que nos separa. Nos reímos de las mismas cosas ».

Mañana es domingo y hay partido. Villanueva cumplirá con el ritual de siempre antes de salir al combate, sea en el frente o en la NFL: se pone los cascos y escucha a todo volumen la salve marinera y la salve rociera .