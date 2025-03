Alejandro del Rey, una tarjeta para la historia

Hasta hace unos meses, a Alejandro del Rey se le conocía como ‘el pequeño Jon Rahm’. Haber estudiado en Arizona State justo después del vasco, con unos resultados universitarios igualmente relevantes, le hacía merecedor de ese sobrenombre. «Me falta medio metro para parecerme realmente a él», comentaba con gracia cuando se le mencionaba el apodo, aunque es cierto que no va particularmente corto en sus tiros. En su primer año como profesional tiene el apoyo del Programa ProSpain de la Federación Española y está consiguiendo invitaciones para jugar en algunos torneos internacionales, tanto del Alps Tour como del Challenge Tour.

Y ha sido precisamente en este circuito en el que ha conseguido un récord mundial que nadie podía prever, sobre todo cuando en la jornada anterior había firmado una tarjeta de 74 golpes en el Challenge de Suiza . Pero, lo que es el golf, de un día para otro bajó 16 impactos en el mismo recorrido para registrar un 58 que nadie había logrado nunca en un campo de par 72 de un circuito mundial. Es cierto que cuatro jugadores tienen también el honor de contar con esa cifra en su palmarés, pero en recorridos de par 70, lo que realmente son doce golpes bajo par, por los catorce que ha logrado el profesional de La Moraleja.

Pese a ello, no deja de ser emocionante unir su nombre a los de Jim Furyk (PGA Tour, 2016), Stephan Jäger (Korn Ferry Tour, 2016), Ryo Ishikawa (Japan Golf Tour, 2010) y Kim Seong-hyeon (Japan Golf Tour, 2021), y haber superado todos los registros europeos, establecidos por Oliver Fisher en el Portugal Masters 2018 del European Tour y Adrien Mörk (2006) y Nicolò Ravano (2016) en el Challenge, que firmaron 59 impactos. «He disfrutado mucho de la vuelta, porque Golf Saint Apollinaire se me da muy bien. El primer día me dejé ir un poco, pero ayer fui muy concentrado y no dejé escapar ninguna oportunidad», comentó. Efectivamente, gracias a estar tan enfocado anotó ocho birdies y tres eagles para una tarjeta mágica de 58 golpes.

María Hernández, quinta

Mientras, en el Estrella Damm de Sitges, la navarra María Hernández (-2) es la mejor española en la quinta plaza , a dos impactos de la suiza Nobuhle Dlamini y la escocesa Kelsey Macdonald, líderes iniciales. El recorrido de Terramar, más largo que en anteriores ocasiones y con un interesante rediseño desde que hace dos años se celebró aquí el último Ladies Open, se mostró como un duro reto para las golfistas, con un centenar de ellas por encima del par. Pese a ello, todas alaban el torneo, uno de los mejores del LET continental.

