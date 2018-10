Ajedrez China gana la Olimpiada en la (ridícula) foto finish

La Olimpiada de Ajedrez es una de las mayores competiciones deportivas por equipos, un festival multicolor con casi dos mil participantes, en el que este año se ha visto incluso una petición de mano. En Batumi (Georgia) han luchado nada menos que 150 selecciones en cada categoría, la femenina y la masculina (o abierta, porque pueden participar mujeres, aunque muy pocas lo hagan). Después de once días de juego, el azar y lo reñido de la competición se aliaron para que tres equipos terminaran empatados en cabeza. Ganó China en la foto finish y repitió el oro de 2014 en Tromso (Noruega), por delante de Estados Unidos y Rusia. Poco importa que el complejo sistema de desempate utilizado no sea en la práctica mucho más justo que el bingo. No satisface a casi nadie y ha llegado a ser calificado como ridículo, pero sigue vigente y nadie se decide a cambiarlo. En chicas, China también ganó por el sistema de desempate y porque la rusa Alexandra Kosteniuk perdió una última partida dramática contra la campeona del mundo, Ju Wenjun. En todo caso, es el tercer oro consecutivo para las orientales, grandes dominadoras de los tableros en la actualidad...

