Aitor Ariño: «No hace falta más competencia, sino que se valore lo nuestro» Nueve Ligas consecutivas adornan su palmarés, lo que le convierte en una voz autorizada para analizar los motivos del éxito del Barcelona

Novena Liga consecutiva y quinto título de la temporada. El Barcelona parece no tener rival en la competición doméstica y demuestra su hegemonía temporada tras temporada. Aitor Ariño, uno de los mejores extremos izquierdos de mundo defiende la zamarra azulgrana desde que debutara conel primer equipo a los 17 años, hace una década. Junto a Víctor Tomás, Raúl Entrerríos y Cedric Sorhaindo ha sido partícipe de estas nueve coronas seguidas. Atiende a ABC para valorar los éxitos del club catalán.

-¿La novena Liga consecutiva hace la misma ilusión que la primera?

-Sí, sobre todo por el trabajo que hay detrás, por las horas dedicadas, los esfuerzos. A todo jugador le crea ilusión y le sigue gustando ganar títulos.

-¿Cómo hacen para mantener la famosa hambre?

-Al final también competimos por un puesto dentro del equipo , por mejorar y por querer hacerlo bien siempre.

-¿Qué le parece que sea más noticia que pierdan un partido a que ganen nueve Ligas consecutivas?

-Por una parte es bueno porque quiere decir que llevamos mucho tiempo sin perder y aunque no se hable siempre es una satisfacción para nosotros porque se ha convertido en una rutina pero es triste porque infravaloran y quitan mérito a lo que hacemos cada día. Si es noticia que perdemos es porque hacemos muy bien las cosas.

-Usted debuta con 17 años en el Barça y desde entonces lo ha ganado todo. No sabe lo que es pasarlo mal...

-Soy consciente porque cuando he podido ir en categorías inferiores con la selección o hablar con otros compañeros de profesión, sí que sabes lo que es la otra cara del balonmano, que por suerte en el Barcelona y desde que he debutado no me ha tocado vivirla demasiado. Pero soy realista y me siento muy afortunado de poder llevar tanto tiempo en la elite y en el Barcelona.

-¿Usted es consciente que esto se puede acabar? ¿Cómo se prepara?

-Sabemos de la exigencia que tiene el club y todos sabemos que somos simples pasajeros de la historia del club. En algún momento, Aitor Ariño saldrá del Barcelona y el equipo seguirá ganando. Soy consciente, no vas a jugar toda la vida al máximo nivel.

-Pero usted ha renovado hasta el 2021.

-Creo que el Barcelona es el mejor club a nivel global en el mundo del balonmano, no solo por el equipo y estar luchando por todas las competiciones, sino por todo lo que le rodea.

-Su palmarés quita el hipo. ¿Que le queda por delante?

-Seguir sumando muchos títulos, disfrutando, ser feliz con lo que hago... Cuantos más títulos pueda ir sumando con el Barcelona y con la selección será un éxito.

-¿Es bueno para el balonmano que se gane una Liga con tantas jornadas de margen?

-La primera lectura es que seguimos haciendo el trabajo de manera correcta y creo que es muy positivo. En la Liga ASOBAL, salvo el Barcelona, todos los equipos están luchando y ganando de pocas diferencias de goles y produciéndose cada semana resultados sorpresa. La Liga es cada vez más competida, hay más nivel en todos los conjuntos y cada año estamos dando un pasito más para tener la Liga que todos deseamos.

-Oiga, ¿qué les dicen los rivales? ¿le transmiten la sensación que van al matadero?

-Todos los partidos los empezamos cero a cero pero al final, si nosotros seguimos nuestro camino o estrategia, sabemos que tenemos un gran fondo de armario y que si algún jugador no está bien va a salir otro que lo va a arreglar. Tal vez es el diferencial que hay con otros equipos.

-¿Echan en falta más competencia en la Liga?

-No. Todos los equipos nos la crean.

-¿Es una falta de respeto que le haya hecho la pregunta anterior?

-No, pero queremos que la gente de fuera valore lo que significa seguir ganando cada día y que se reconozca que el juego de esta temporada está siendo más vistoso y mas bonito para el espectador. Todos los jugadores nos estamos dejando la piel porque sabemos que es el camino para conseguir los títulos.

-Pero o me negará que perder de vez en cuando va bien...

-Seguro. La derrota, en el momento no gusta, pero te hace aprender y mejorar aspectos que no valorabas con las victorias o mantenías como una rutina, y creo que una derrota puede ayudar a mejorar y construir unos inicios nuevos.

-¿Qué queda de aquel chaval de 17 años que debutó con el Barcelona?

-La ilusión, el sacrificio, el disfrutar cada día de mi profesión...

-¿Qué era mas difícil imaginar, todo lo que ha conseguido o estar tanto tiempo en este equipo?

-Creo que la segunda. Tiene más mérito estar tanto tiempo en un equipo tan exigente, más que todos los títulos que haya podido conseguir.

-¿Qué piensa cuando oye que es usted uno de los mejores extremos izquierdos del mundo?

-Es un halago, siempre gusta y es una motivación para seguir rindiendo al máximo nivel

-¿El objetivo es ahora es conseguir esa misma hegemonía en Europa?

-Cada vez los equipos se refuerzan más, los presupuestos están ascendiendo y la competencia es mayor.

-¿Un jugador con su palmarés podría encontrar motivaciones fuera del Barcelona?

-Por supuesto. Hay otras culturas, otras Ligas, otro balonmano que puede apetecer y puede ser bonito.

-Se refiere a fuera de España...

-Por supuesto.