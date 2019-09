Acosan a un niño por hacerse a mano la camiseta de su equipo y ahora su diseño es el oficial

El fútbol mueve montañas, rompe fronteras y es capaz de cambiar vidas. Así ha ocurrido esta semana en Florida. Un niño de Primaria aficionado al fútbol americano, decidió apoyar a su equipo: el Universidad Tennessee, pero no tenía la camiseta del combinado. Sin dudarlo, el pequeño decidió solucionar el problema y hacerse la equipación él mismo.

Cogió lápiz y papel, dibujó una versión propia del logotipo de su equipo de fútbol y la pegó a una camiseta de color naranja. Orgulloso, se la puso y se fue a su colegio, la Escuela Primaria Altamonte. Ante una decisión tan creativa, su profesora, Laura Synder, decidió compartir la historia del niño por redes sociales. «Me impresionó que haya dado un paso más allá para crear su propia etiqueta», publicó.

Pero sus compañeros de clase no opinaron lo mismo y empezaron a burlarse de él al no disponer de la camiseta oficial del equipo. Con la esperanza de levantarle el ánimo y ayudar a que el pequeño consiguiera la elástica de su combinado favorito, Synder volvió a compartir una publicación en redes sociales contando lo sucedido.

Muy pronto la historia del chaval se hizo viral y llegó a oídos del propio club Universidad Tennessee que decidió enviarle al niño una caja con regalos y golosinas. Pero no la camiseta. Sin embargo, hizo algo mejor.

Había un final aún más emocionante esperando al pequeño aficionado, el club decidió lanzar una camiseta oficial con el diseño que el propio niño había creado y todo el dinero recaudado por su venta irá destinado a la lucha contra el acoso escolar en Estados Unidos.

Share in a Florida elementary student's Volunteer pride by wearing his design on your shirt too! Pre-order today for a late September expected delivery. A portion of proceeds from every shirt sold will be donated to @STOMPOutBullyng .https://t.co/NdnTtYREFLpic.twitter.com/OeTZvgC09Y