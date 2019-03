Carreras de Caballos Se abre la temporada en el Hipódromo de la Zarzuela Serán 36 jornadas en total, en las que se disputarán 231 carreras y se repartirán 3.617.550 euros en premios

Javier Fernández-Cuesta Actualizado: 02/03/2019 01:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mañana domingo 3 de marzo, el Hipódromo de La Zarzuela inaugura una nueva temporada llena de alicientes deportivos y de ocio que finalizará el 1 de diciembre. Serán 36 jornadas en total, en las que se disputarán 231 carreras y se repartirán 3.617.550 euros en premios, lo que supone un 1,4% más respecto a 2018, la máxima dotación económica desde la reapertura en 2005, donde se apuesta de nuevo por la Cría Nacional del purasangre y aumenta el número de carreras y bonificaciones en los premios del Programa Made In Spain.

Las citas de primavera y otoño se celebrarán los domingos por la mañana con seis o siete carreras dependiendo de la jornada, empezando la primera prueba a las 11:30 horas

100 años del Gran Premio de Madrid

Una temporada muy especial en la que se cumplen 100 años del Gran Premio de Madrid. Su primera edición fue en 1919 en el entonces, Hipódromo de La Castellana. Para conmemorar esta efeméride, Hipódromo ha creado un sello que estará presente en todos los eventos y jornadas que se disputen en este año, además en el Museo Torroja estará expuesto el palmarés de los ganadores de la mítica prueba y podrán verse videos de la misma.

El colofón será el Festival Conmemorativo del centenario que se celebrará en los tres sábados del mes de junio 15, 22 y 29 en horario de tarde /noche, celebrándose a partir de las 18:30 h las grandes pruebas de la temporada, y por la noche espectáculos, música y carreras de caballos nocturnas.

Club y campeonato Ponyturf

En esta apuesta por el ocio, los más pequeños también serán grandes protagonistas. Seguirán contando con el área infantil “Club PonyTurf”, un espacio gratuito donde podrán tomar contacto con el mundo de las carreras de caballos a través de hinchables tematizados, paseos en poni y diferentes actividades enfocadas a conocer el Pura Sangre y su entorno.

También se dará continuidad al “Campeonato de Ponys” en su segunda edición que, tras el éxito del pasado año, esta vez contará con dos categorías: la de infantil de 7 a 12 años, y la de jóvenes de 12 a 14 años, con el objetivo de que en el futuro puedan dar el salto como amazonas o gentleman. Y de nuevo contará con distintas Fundaciones y ONG que prestan su apoyo sin ánimo de lucro a mejorar situaciones infantiles delicadas.

Plan de ocio para todos

Un año más Hipódromo de La Zarzuela se propone seguir ampliando la experiencia de sus aficionados con eventos y actividades lúdicas que complementen las carreras de caballos.

Por esta razón, a lo largo de 2019 el recinto acogerá diferentes jornadas especiales con la intención de consolidar al hipódromo como un plan de ocio para todos los públicos. Tras el éxito del “Family Day de Navidad”, se han preparado días especiales como el“Día de Picnic Family & Friends” que tendrá lugar el 7 de abril, o las jornadas estilo Ascot del “Ladies Day” y “Gentleman Day”. En otoño nos espera el “Octoberfest” y las jornadas gastronómicas. Los madrileños también tendrán una segunda edición del exitoso “Family Day de Navidad”.

El objetivo es crear una oferta diversa y variada donde todo el que esté interesado pueda encontrar desde gastronomía hasta moda, complementos o productos artesanales, en las 10 jornadas especiales dirigidas al “Market del Hipódromo”, los primeros domingos de mes. Muchos de estos días coincidirán con las carreras vespertinas de junio, y las nocturnas de julio y agosto.

Por supuesto, también habrá lugar para otras actividades que cuentan con una gran acogida entre los aficionados, como son los caballos mecánicos con los que experimentar la sensación de una auténtica carrera de caballos, y el espacio de “Firmas de jockeys” en el que se podrán acercar a sus ídolos y recibir obsequios de regalo y una fotografía firmada por ellos.

Dentro de la oferta cultural y ocio, El Museo Torroja, situado bajo de la Tribuna Norte, continuará abierto para que todo el público que lo desee pueda visitarlo durante las jornadas de carreras.

Gastronomía de Vanguardia

Una apuesta por la gastronomía de calidad a precio de todos los bolsillos: los food trucks y corners gastronómicos.

Más de 18 propuestas de restauración podrán encontrar los visitantes del hipódromo madrileño en los más de 10.000 m2 de jardines destinado a ello: Hamburguesas y perritos, los clásicos bocatas de calamares traídos desde la Plaza Mayor, un amplio surtido de ibéricos, o la paella de los domingos, increíbles carnes a la barbacoa o la temática de un mexicano. Para todos los gustos y para todos los bolsillos.

El Brunch de Mallorca volverá a estar a disposición del público en la Sala Carruajes, bajo la Tribuna Central, con un delicioso y amplio buffet o mediante unas suculentas raciones como opción más informal, y las míticas pastelerías también tendrán su oferta variada en la terraza central.

Entradas

Apostamos por un ocio apto para todos los bolsillos, por eso los menores de 18 años tienen la entrada gratuita en las jornadas matinales. Los adultos pagarán sólo 7 euros excepto en algunas jornadas especiales cuyo precio será de 12. Este domingo con tu entrada, 3 € gratis para apuestas.

Una temporada más, HZ habilitará un servicio de lanzadera de autobuses gratuitos que partirán del Paseo Moret en Moncloa, y que comenzarán su servicio una hora antes del comienzo de la primera carrera.

Para los que quieran disfrutar del espectáculo de una manera más exclusiva, se ha creado la Entrada Premiun, con la que el cliente podrá disfrutar de un espacio tan privilegiado como es la Terraza Vip, ubicada en la Tribuna Central, con catering y unas vistas inmejorables.

La Entrada Premium es una idea que surge con el propósito de crear un espacio que agrupe deporte, ocio y networking.

La primera carrera de la Temporada corresponderá al Premio Pablo Font, para potros y potrancas de 3 años, no ganadores. Once candidatos desde el poste de los 1.400 metros, en el que destaca Cossio. Tres segundos de cuatro salidas a 2 años, le hacen merecedor de pasar ya por ganadores, sin embargo, no lo tendrá fácil, Arenal, Tazones y Red Hut Red, serán enemigos muy duros.

Le seguirá, el Premio Peña Ramiro, hándicap dividido segunda parte, con 1.800 metros a recorrer, para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Once son los candidatos al triunfo. Renata y Littlebeck Lady son las favoritas. Entre ellas debería estar la carrera, aunque no podemos olvidar a María Brava, Severo y Queen of Mermelade.

La tercera carrera será el Premio Fernán Nuñez, hándicap de categoría, con una dotación de 10.000 € para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Once aspirantes a la victoria desde el poste de los 2.200 metros. Los favoritos en esta emocionante prueba son Embat, Le Rafale, Rosaura, Luminic y New Ialy Bareliere

La cuarta carrera, el Premio Familia Galdeano, hándicap dividido primera parte, con 2.100 metros a recorrer. Doce son los candidatos al triunfo. A priori, destacan Dieulefit y Alejandría, siendo Barenton, Urban Rock y Colibri, los enemigos más difíciles.

En quinto lugar, se disputará el Premio Hándicap Opcional, dotado de 12. 000 € para el ganador, reservado a potros y potrancas de 3 años. Absolut es que más demostró a 2 años y por tanto el valor más sólido de la carrera, por lo que deberá ceder mucho peso a sus rivales, lo que hará que sea bastante vulnerable. Al fallo, me quedo con Sir Roque, lady Marengo, sin olvidar a Niagara Fallls y Silvered Angel.

La sexta carrera será el Premio Martín Domínguez, un sprint de 1.100 metros línea recta, para caballos y yeguas de 3 años en adelante. Nueve ejemplares a las órdenes del Juez de Salida. Los favoritos son City Gent e Igallo de Camargo, grandes especialistas. Cortavientos y Cacha, podrían sorprender.

Cerrará la jornada el Premio Akelarre, reservado a Aprendices y Profesionales no ganadores de 12 carreras desde julio de 2018. Para caballos y yeguas de 4 años en adelante, sobre la distancia de 1.600 metros. Nueve aspirantes a la victoria. Destacan claramente sobre sus rivales, Kuvasz, Oscar Nonantais y Red Onion. Se podría ver una bonita llegada entre los tres.

ABC PRONOSTICA

1ª CARRERA: (3) COSSIO - (1) ARENAL - (8) TAZONES

2ª CARRERA: (3) RENATA - (6) LITTLEBECK LADY - (8) MARIA BRAVA

3ª CARRERA: (9) EMBAT - (3) LE RAFALE - (10) ROSAURA

4ª CARRERA: (6) DIEULEFIT - (8) ALEJANDRIA - (5) URBAN ROCK

5ª CARRERA: (1) ABSOLUT - (5) SIR ROQUE - (10) LADY MARENGO

6ª CARRERA: (1) CITI GENT - (4) IGOLLO DE CAMARGO - (3) CORTAVIENTOS

7ª CARRERA: (2) KUVASZ - (3) OSCAR NONANTAIS - (1) RED ONION