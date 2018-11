Carreras de caballos 77 aniversario del Hipódromo de La Zarzuela Octava jornada de otoño en el recinto madrileño, con la disputa de seis emocionantes carreras

Este domingo se celebra la octava jornada de otoño en el Hipódromo de La Zarzuela con la disputa de seis emocionantes carreras, destacando el Premio 77 Aniversario del Hipódromo de la Zarzuela, con 24.000 euros de premio para la ganadora. También hay que destacar los Premios Infanta Isabel y Francisco Cadenas, con una bolsa de 12.000 euros para el vencedor. Los aficionados que no puedan acercarse al hipódromo, podrán disfrutar de la retransmisión en directo de las carreras, a través de la web de ABC.es en la modalidad de streaming.

La primera carrera de la mañana corresponderá al Premio Fabio de Turnes (dentro del programa Made in Spain), para potros y potrancas de dos años. Nueve participantes desde el poste de los 1.400 metros. Los favoritos son Zee y Lyndari, los únicos que han pasado por ganadores, y a priori la carrera pasa por ellos, aunque no lo van a tener fácil ya que hay varios ejemplares que pueden mejorar y lo pondrán muy difícil. Es el caso de Dream of Glory, Mainshaft, Einar y Midnight Star.

Le seguirá el Premio Suances, para potros y potrancas de tres años, sobre la distancia de 2.800 metros. Ocho ejemplares tomarán la salida. Los favoritos son Eudoxia, Briscola y Parabak, aunque sin olvidar a Harpago, con mucho fondo en su origen, ni ae Celestin’s, que con la monta del inglés Marquand, podría sorprender.

En tercer lugar se disputará el Premio Infanta Isabel (Patrocinado por ¡Hola!), hándicap de Referencia, para caballos y yeguas de tres años en adelante, sobre la distancia de 2.200 metros. Diez participantes. Ranyan es un valor seguro, siempre está en la llegada. Sancho está mejorando y es ganador en la distancia, la pelea. Don Miguel, Barry Lyndon y Magal darán mucha guerra. La sorpresa, Saumet.

La cuarta carrera será el Premio Francisco Cadenas, hándicap de referencia, para caballos y yeguas de tres años en adelante, sobre la distancia de 3.200 metros. Once participantes. El gran olvidado en esta «maratón» puede ser Malos Pelos, que lleva un año muy flojo y que ha hecho que tengo 9 kilos menos de su mejor valor. En su última aparición pareció más entonado. Ganó esta carrera en 2016 y el año pasado quedó tercero. Con ese valor y con la escala que lleva, y contando que la pista juega en su favor, a poco que recupere es el fijo de la carrera. Orange Run está muy en forma y también lleva un peso volador, hay que contar con él. No se puede olvidar a los favoritos, Mr Axel, Elysian Star, Embat y Genessee. Como sorpresa, Sweet Sue y Nice to Meet you.

En quinto lugar se disputará el Premio 77 Aniversario del Hipódromo de la Zarzuela, para yeguas de tres años. Once candidatas al triunfo y los 24.000 euros del Premio, desde el poste de los 1.600 metros. Podemos ver un mano a mano entre Bruneta y Electra Voice. Mientras se demuestre lo contrario son las dos mejores yeguas de edad que tenemos. Las dos son el papel de la carrera. Boston Charm tiene más valor del que demuestra en la pista, «perrea» mucho en los metros decisivos perdiendo opciones de victoria. En esta ocasión vuelve a montarla el jockey inglés Marquand, con el que consiguió la única victoria del año, batiendo a Electra Voice y Bruneta. Es la tercera opción de la carrera.

Cerrará la jornada el Premio Ercolini, reservada a Aprendices y Profesionales que no hayan ganado 12 carreras desde julio de 2017, para yeguas de tres años en adelante. Siete participantes y 2.200 metros a recorrer. Zaldía, ganadora en su debut a dos años, prometía ser de las mejores de su generación, pero una lesión le ha tenido apartada de la competición. Es su primera salida en el año y puede acusarlo, pero por valor debería estar ahí. Canella está demostrando mucha regularidad y volverá a pelearla. Doctora Cookie la está rondando y el descargo le hace muy peligrosa. Qafza está en una forma espectacular, pero lo está corriendo todo y en algún momento lo acusará. Si no, volverá a estar en la llegada.

Oferta variada

Desde las 11 de la mañana el hipódromo madrileño ofrece el mejor plan de ocio de Madrid para toda la familia, en el que se puede disfrutar de una extensa y apetitosa oferta gastronómica, con food trucks, El Brunch de Mallorca, el Restaurante La Huella Lounge & Events y barbacoas, y de música en directo. Los niños pueden divertirse en los castillos hinchables y dar paseos en poni en el Club Pony Turf, y todo el que lo desee también podrá visitar el Museo Torroja situado bajo la Tribuna Norte.

Además, otro de los atractivos de esta jornada tan especial estará en las apuestas, ya que la Pick 4 (acertar los ganadores de la 2ª, 3ª 4ª y 5ª carrera), contará con un bote de 3.467,80 euros.

Y para afrontar las bajas temperaturas, lo mejor será visitar la nueva edición de «La Huella Market» con las mejores propuestas de ropa, complementos y calzado de cara a la temporada de invierno.

Recordamos que, en la parte alta de la tribuna central, hay acondicionado un espacio preferente destinado al hospitality de empresas patrocinadoras como un punto de encuentro diferente que ofrece personalidad, espectáculo y calidad. Se denomina Palcos & Terraza Vip, y alberga 10 palcos y una terraza exclusiva para un máximo de 130 personas.

ABC Pronostica 1ª CARRERA: (3) ZEE - (7) MAINSHAFT - (1) LYNDARI 2ª CARRERA: (5) BRISCOLA - (6) CELESTIN'S - (7) EUDOXIA 3ª CARRERA: (3) SANCHO - (5) SAUMET - (4) DON MIGUEL 4ª CARRERA: (9) MALOS PELOS - (10) 0RANGE RUN - (7) SWEET SUE 5ª CARRERA: (4) BRUNETA - (3) BOSTON CHARM - (5 ELECTRA VOICE) 6ª CARRERA: (2) ZALDIA - (1) CANELLA - (3) DOCTORA COOKIE