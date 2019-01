24 Horas de Daytona Alonso inicia su nueva vida El asturiano ya se entrena en Daytona y planifica sus nuevos retos lejos de la F-1

Javier Asprón

Acompañado de su novia, Linda Morselli, y frente a una bucólica estampa de la playa asturiana de Huelgues, Fernando Alonso felicitaba 2019 deseando «serenidad» a sus seguidores. Sin duda alguna, para él será el año más raro en mucho tiempo. El primero en casi dos décadas sin vivir por y para el Mundial de Fórmula 1.

Las cosas son así: media España sueña con la vuelta de Alonso a la F-1 la próxima temporada, y la otra media lo que le gustaría es que no se hubiera ido. Todos ellos tendrán que acostumbrarse desde ya a seguir al bicampeón en otros circuitos y en otras categorías.

Ni cinco días ha tardado Alonso en volver a subirse a un coche de competición en el teórico año de su retirada. Tras celebrar el nuevo año en casa, Alonso embarcó rumbo a la península de Florida, al mítico circuito de Daytona. Allí, a final de mes (del 24 al 27), afrontará su segunda aventura en las 24 Horas, la primera cita del año del IMSA, el campeonato americano de resistencia. Su debut, el año pasado, lo acometió con dos compañeros imberbes y en un equipo sin pretensiones. Se trataba de coger soltura en una carrera de 24 Horas y, sobre todo, de esclarecer los secretos que conlleva pilotar de noche. Todo lo hizo pensando en Le Mans.

Este año, en cambio, acude a esta cita en uno de los principales equipos, el Wayne Taylor Racing, y en uno de los coches favoritos, un Cadillac de la máxima categoría. Lo hará, además, acompañado de tres pilotos con experiencia demostrable en carreras de resistencia: el japonés Kamui Kobayashi, compañero también en Toyota en el Mundial de resistencia, el holandés Renger Van der Zande y el extravagante Jordan Taylor. Este último es el hijo del jefe, sí. Pero también fue campeón del IMSA junto a su hermano Ricky en 2017, año en el que venció en esta misma cita de Daytona y también en las 12 Horas de Sebring, la otra prueba de referencia del calendario.

Ayer comenzó la preparación para Daytona con el «Roar Before the 24», siete tandas de entrenamientos y una clasificación que determinará el orden de los garajes, un asunto no menor en una prueba de resistencia si se quiere evitar el tráfico.

Medio año sin descanso

Tras la cita de Daytona, Alonso seguirá con un calendario muy apretado de eventos hasta la mitad del año. Aún falta por confirmar su presencia con McLaren en los test de pretemporada de Fórmula 1, pero aunque eso no sucediera no tendrá tiempo para aburrirse. Entre marzo y mayo tiene dos citas importantísimas del WEC: las 1.000 Millas de Sebring y las 6 Horas de Spa. Tras ellas podría ser ya campeón del mundo de resistencia. En mayo serán también las 500 Millas de Indianápolis, la prueba que le falta para completar la Triple Corona y, por tanto, su gran objetivo de la temporada. Será el 26 de mayo, aunque del 13 al 24 de ese mes lo tendrá plagado de entrenamientos.

Salvo novedades, la temporada de Alonso se cerrará el 16 de junio en las 24 Horas de Le Mans, donde Alonso defenderá la victoria obtenida con Toyota el pasado curso.