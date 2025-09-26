William González Guevara, premio Espasa de Poesía 2025 por 'Cara de crimen'

El poemario 'Cara de crimen', de William González Guevara, ha sido reconocido con el premio Espasa de Poesía en su octava edición. La obra, que se publica este viernes por la editorial, está dotada con 10.000 euros.

El acta del jurado ha subrayado que González Guevara, poeta y filólogo, sigue «la estela de los grandes maestros nicaragüenses del pasado» y, pese a su juventud, ha logrado un libro «estilísticamente maduro y formalmente notable, un canto de denuncia que refleja de manera fidedigna la violencia en Centroamérica». Además, destaca que, en 'Cara de crimen', el colaborador de ABC aborda la desgarradora realidad de la migración, combinando elementos épicos y líricos que enriquecen su análisis y comprensión.

Al conocer la noticia, el poeta ha declarado: «Al recibir la llamada del maestro Luis Alberto de Cuenca comunicándome que había ganado, sentí una gran emoción. Automáticamente pensé en Centroamérica y, sobre todo, en Nicaragua, pues la obra gira en torno a una violencia que contamina sus suelos desde hace siglos. Este premio se lo dedico a los centroamericanos».

Noticia Relacionada William González, Premio Talento Joven-Carné Joven de la Comunidad de Madrid 2023 ABC El poeta y redactor de ABC ha sido uno de los galardonados en la categoría de Tolerancia, por su compromiso poético

William González Guevara, nacido en Nicaragua en 2000, es poeta, periodista cultural y filólogo hispánico. Entre sus obras publicadas se encuentran 'Los nadies' (Hiperión, 2022, XXV premio de Poesía Joven Antonio Carvajal), 'Me duele respirar' (Valparaíso, 2023, IV Premio de Poesía Hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel), 'Inmigrantes de segunda' (Hiperión, 2023, XXXVIII premio de Poesía Hiperión) y Esta será mi venganza (Hiperión, 2024).

De los 107 manuscritos presentados en esta edición, la editorial señala que destacan preocupaciones por lo femenino en el amor, el desamor y el maltrato, así como por la precariedad laboral, la emigración y la crisis ecológica. También se aprecia un regreso a la antigüedad clásica, con voces que recuperan la tradición homérica, ofreciendo poemarios de gran calidad por parte de jóvenes poetas.