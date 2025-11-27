Victoria Eugenia, la Reina española elegida por votación popular

«El pueblo ha elegido. Ha ganado Ena por 5.000 votos de diferencia». Si vieron el primer capítulo de 'Ena. La Reina Victoria Eugenia' el pasado lunes en Televisión Española quizá pensaron que esa votación que aparece en la serie era un recurso de ... ficción. Nada más lejos. Ese «concursillo muy simpático» al que se refiere la actriz Elvira Mínguez en su papel de Doña María Cristina alcanzó gran popularidad en agosto de 1905. «¿Quién será la futura Reina de España?», preguntó ABC a sus lectoras (sí, solo a ellas, en un adelantado 'premium'). El diario les propuso que escogieran entre las ocho princesas europeas con edades de entre 18 y 23 años que, «según la prensa de todos los países», tenían más probabilidades de ocupar el trono español.

Alfonso XIII, que acababa de cumplir 19 años, había viajado a Francia y a Inglaterra ese junio y se disponía a desplazarse a Alemania en otoño en busca de prometida. Al menos eso se decía en los mentideros. Se barajaban los nombres de la princesa francesa Luisa de Orleans, de las alemanas Victoria de Prusia, Wiltrudf de Baviera y la duquesa María Antonia de Wecklemburgo, así como de cuatro sobrinas del Rey de Inglaterra: Olga de Cumberland, Patricia de Connaught, Beatriz de Saxe y Victoria Eugenia de Battenberg.

Con gran olfato, el periódico que Torcuato Luca de Tena había fundado solo dos años antes se hizo eco del interés popular por «el importante asunto de la boda de don Alfonso XIII». Publicó los retratos de las ocho jóvenes junto a algunos datos destacados de cada una e invitó a las españolas a votar en el sexto concurso que organizó (antes había propuesto resolver diversos acertijos, como averiguar el número exacto de garbanzos que contenía un frasco o el de los milímetros que medía un hilo). Las participantes debían rellenar una papeleta y enviarla a las oficias del diario, en la calle Serrano, antes del 31 de agosto. Entre las acertantes se sortearían dos premios: «un artístico abanico» y «una elegante sombrilla».

Página publicada el 19 de agosto de 1905 ABC

El éxito del concurso fue arrollador. Se recibieron más de 72.600 votos. El 8 de septiembre se conoció el resultado del escrutinio, aunque no se publicó en portada con la imagen de la ganadora, como se ve en la serie, en una licencia del guion, ya que por entonces los anuncios ocupaban la primera página. Victoria Eugenia, nieta de la Reina Victoria y ahijada de la emperatriz Eugenia de Montijo, obtuvo 18.427 votos, cinco mil más que la segunda en la lista, Patricia de Connaught. «¿Habrá en esta designación de las lectoras algo de profético?», se preguntaba días después 'Un chambelán' misterioso en ABC, que añadió: «¡Quién sabe si en el resultado de nuestro concurso hay algo de vox populi, vox Dei!».

Otros periódicos españoles y europeos destacaron el concurso de ABC en sus páginas y se preguntaron, incluso, si el Rey se dejaría influir por el voto de sus conciudadanas. «Por nuestra parte nada hemos de agregar a lo que hemos dicho –respondió este diario–. Ni somos casamenteros ni podemos hacer otra cosa que reflejar hechos y dichos que no carezcan de exactitud y seriedad. El silencio oficial no destruye lo que se dice, y lo que se dice guarda perfecta consonancia con el resultado de nuestro concurso».

Don Alfonso con su prometida Doña Victoria Eugenia en enero de 1906 ABC

Alfonso XIII había conocido a la princesa Ena, como se la llamaba familiarmente en la Corte inglesa, en una cena en el palacio de Buckingham durante su estancia en Londres. «No podéis imaginaros una muchacha más linda, más delicada y espiritual que esta princesa rubia», había escrito sobre ella Azorín, enviado especial de ABC en aquel viaje.

Cinco meses después del concurso, Don Alfonso pidió la mano de Victoria Eugenia. Se casaron en San Jerónimo el Real de Madrid el 31 de mayo de 1906, en una boda ensombrecida por el atentado del anarquista Mateo Corral al paso del carruaje real por la calle Mayor. Un trágico comienzo para una Reina de la que se podría decir que llegó al trono tras una 'victoria electoral'.