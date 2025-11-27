Suscríbete a
Victoria Eugenia, la Reina española elegida por votación popular

DECÍAMOS AYER

En un concurso en 1905, que fue muy popular, ABC preguntó a las españolas qué princesa escogería Alfonso XIII como futura esposa. Y acertaron con la ahijada de la emperatriz Eugenia de Montijo

Retrato de la Reina Victoria Eugenia
Retrato de la Reina Victoria Eugenia
Mónica Arrizabalaga

Mónica Arrizabalaga

«El pueblo ha elegido. Ha ganado Ena por 5.000 votos de diferencia». Si vieron el primer capítulo de 'Ena. La Reina Victoria Eugenia' el pasado lunes en Televisión Española quizá pensaron que esa votación que aparece en la serie era un recurso de ... ficción. Nada más lejos. Ese «concursillo muy simpático» al que se refiere la actriz Elvira Mínguez en su papel de Doña María Cristina alcanzó gran popularidad en agosto de 1905. «¿Quién será la futura Reina de España?», preguntó ABC a sus lectoras (sí, solo a ellas, en un adelantado 'premium'). El diario les propuso que escogieran entre las ocho princesas europeas con edades de entre 18 y 23 años que, «según la prensa de todos los países», tenían más probabilidades de ocupar el trono español.

Sobre el autor Mónica Arrizabalaga

Redactora especializada en arqueología y patrimonio. Autora de 'España, la historia imaginada' (Espasa) y coautora, junto con Federico Ayala, de 'La Gaceta olvidada' (Libros.com).

