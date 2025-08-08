Sostres en un rooftop: Es verdad que queremos jugar

De entre todas las terrazas con vistas del mundo –ahora se dicen rooftops– y sé que decir mundo es decir mucho, la más deslumbrante es la de Nobu en Bangkok, planta 58, tú a tú con tu fe, con tu esperanza; de esta terraza se ... va uno sabiendo que tendrá que hablar siempre de ella para mencionar los mejores lugares de la Tierra y por supuesto de esta ciudad que sólo desde el cielo puede verse en su total dimensión. Para tener este rooftop hay que ser una ciudad que lo merezca, grande, fuerte, alta, tensa, encendida toda la noche, con rascacielos como dedos estirados para tocar la cara de Dios.

Pedimos margaritas con mi amigo, a mi hija y a su esposa les ofrecen algo sin alcohol y van a sentarse a la mesa que está más cerca del abismo, nosotros nos quedamos en la barra. Pasa el aire exacto para librarnos del bochorno y para levantar la falda de una chica muslito de codorniz, muy en la edad y el ánimo de ir a estos bares. Son regalos de una meteorología benigna y de una mirada educada con los años. Esto es un rooftop, esto es el verano. Ésta es la terraza que hubiéramos necesitado cuando éramos jóvenes y nos gustaba tanto impresionar a las muchachas que a veces hasta olvidábamos que el objetivo eran ellas y no vernos tan brillantes en el espejo, pero qué importa ya si todo esto terminó.

Noticia Relacionada Viaje en un yate de lujo: antes de que se nos fundan los hielos Salvador Sostres «Llego eufórico, con esa propensión al mito tan paleta de la clase media con pretensiones de media-alta»

Nobu se desvive en cortesías con nosotros porque les han avisado de Barcelona que iríamos a tomar algo y a las chicas de la mesa de al lado, de una belleza esculpida, les sorprende este trato y nos miran y sonríen y mi amigo y yo también nos miramos y especulamos. Sin decirlo calculamos el tiempo que tenemos, el reto y el riesgo y hacemos como un gesto que las chicas, vencedoras como estas vistas, rápidamente interpretan y se hacen como las coquetas, retrasando el momento de levantarse y acompañarnos como para hacernos tener más ganas. Me parece raro y a la vez no tan raro tener que decirlo, pero como supongo que algunos lectores se lo estarán preguntando, he de aclarar que no, que no son fulanas.

Cuando se acercan les decimos con muy mala fe que tenemos poco tiempo, que sólo queremos invitarlas a unas copas porque estamos con su mujer y mi hija y cenamos a las 8 en otro restaurante. Mala fe porque aunque decimos la verdad, la decimos de un modo que ellas piensan que es nuestra broma para continuar jugando, y es verdad que queremos continuar jugando. Jugando y vigilando, que es como más gusto da el juego. Sin peligro nada es emocionante. Lo que no puede salir mal no puede salir realmente bien y una de las chicas, la que habla conmigo, estudia medicina y lo parece y me nombra algunos hospitales incluso de Barcelona que tiene que dedicarse al asunto para conocerlos (o haberse hecho en cada puerto muchas pruebas del sida, pienso para mí, aunque destierro enseguida tan fúnebre pensamiento) y le digo que soy periodista y googlea mi nombre y lee con el traductor alguno de mis artículos y ríe y la conversación se vuelve interesante, inteligente, sexy porque ella lo es y por el final que se supone que tendría que tener, pero que se sostiene sabiendo yo perfectamente que eso no va a suceder. Somos muy buenos. Con muy poco hemos sabido crear un ambiente en que dos chicas mucho más jóvenes y bellas que nosotros –ustedes me han visto, para qué nos vamos a engañar– han creído que éramos su mejor manera de pasar la noche.

En un momento en el que nos estamos riendo mucho señalo con la mano a lo lejos y digo: la de la chaqueta turquesa es mi hija, y ella cree que es otra broma y me besa, se aparta, sonríe, bebe, y me veo ligeramente superado. Mi amigo ha administrado con más prudencia su encuentro, y sobre todo la distancia, pero yo pienso que es cuestión de tiempo que se me vuelva a tirar encima y escribo a mi hija para que vuelva porque es hora de irnos. Mi amigo ha ido al baño para ahorrarse la escena y dice que nos espera con el chófer en la vanet. La chica da conversación a Maria muy amablemente hasta que realmente tenemos que irnos, y cuando voy a darle la mano para despedirnos ella me toma para darme dos besos y en uno de los oídos me dice, en claro tono hostil, vengativo: «Que sepas que tengo pene –'pinas' dicen en inglés, tremenda pronunciación– y que te he gustado».