Las ventas de libros en gallego, euskera y valenciano se vienen abajo

Las ventas de libros en las lenguas cooficiales del Estado no acompañan a los esfuerzos del Ministerio de Cultura por impulsar su edición y promoción. Así lo muestran los últimos informes del comercio interior del libro, elaborados por la Federación de Gremios de Editores de ... España. En 2024, solo el catalán logró crecer. El euskera, gallego y catalán/valenciano (la categoría empleada en el informe) registraron caídas en la facturación de entre un 2 y 22 por ciento respecto al año anterior.

La lengua con peor balance es el gallego. Tras pasar de 16,8 millones de euros en 2022 a 17,2 en 2023, en 2024 su facturación se desplomó hasta los 13,4 millones, lo que supone una caída del 22,1 por ciento. El euskera y el catalán/valenciano resistieron mejor, aunque también con saldo negativo. El euskera retrocedió de 33,8 a 32,9 millones de euros (−2,7 por ciento) y el valenciano, con menor peso en el mercado, cedió un 1,7 por ciento.

El catalán se consolida como la excepción. Siete veces mayor que el euskera en volumen de negocio, acumula desde 2022 un crecimiento del 15,4 por ciento: de 256,5 a 296,1 millones de euros. En términos relativos se comporta mejor incluso que el castellano, que también registró una evolución positiva del 11,8 por ciento en el trienio, hasta alcanzar los 2.683 millones de euros, una cifra con la que el resto de lenguas ni puede soñar.

La promoción de las lenguas cooficiales y estatutarias (lo que incluye el asturiano) se ha convertido en una de las banderas del Ministerio de Cultura bajo la dirección de Ernest Urtasun, portavoz de Sumar. Las ayudas para la creación literaria que concede la Dirección General del Libro se destinan a todas las lenguas oficiales «y también aquellas que tengan reconocimiento en los estatutos de autonomía», según defendió Urtasun en el Congreso.

La inclusión del asturiano se ha extendido a los programas de traducción entre lenguas del Estado, a la difusión exterior, a la edición de revistas culturales y a proyectos de animación a la lectura en el mundo rural. «La diversidad lingüística de España es una constante en la acción internacional del ministerio», ha subrayado el ministro.

El Instituto Cervantes, dependiente de Exteriores, también ha reforzado esta agenda desde la llegada de Luis García Montero. El poeta sostiene que su misión como embajador del español incluye al catalán, al euskera, al gallego... y al asturiano. Lo defendió incluso en la Junta General del Principado, reclamando la oficialidad de esta lengua. El Cervantes llegó a abrir un curso de asturiano en Nueva York, aunque las clases fueron canceladas por falta de alumnos.