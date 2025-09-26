Las ventas de libros en gallego, euskera y valenciano se vienen abajo

Suscríbete a
Madrid

Las ventas de libros en las lenguas cooficiales del Estado no acompañan a los esfuerzos del Ministerio de Cultura por impulsar su edición y promoción. Así lo muestran los últimos informes del comercio interior del libro, elaborados por la Federación de Gremios de Editores de ... España. En 2024, solo el catalán logró crecer. El euskera, gallego y catalán/valenciano (la categoría empleada en el informe) registraron caídas en la facturación de entre un 2 y 22 por ciento respecto al año anterior.

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Información por la UCM y Máster ABC

