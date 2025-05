Veinte años sin José Hierro

«Ha muerto tranquilo y relajado», declaró su esposa, Angelines Torres, a los periodistas que esperaban la confirmación de la noticia. Era el sábado 21 de diciembre de 2002 y el poeta José Hierro acababa de fallecer en el Hospital Carlos III de ... Madrid, donde había ingresado días antes aquejado de una grave insuficiencia respiratoria.

Había fallecido, contó, en brazos de sus nietas Tacha y Paula, a quienes adoraba, y aunque ya había sufrido una larga serie de ingresos hospitalarios consecuencia del enfisema pulmonar que padecía, esa vez él mismo fue consciente de que era diferente, según recuerda su hija Marián: «Nunca hasta ese día nos habíamos quedado a dormir con él, pero esa vez fui con mi madre, y le dije, por primera vez, que me quedaba. Él me contestó que no, que no hacía falta, y yo le dije que no era por él, sino por mí. Creo que los dos sabíamos que aquella noche era distinto y que se estaba muriendo».

Ya en los últimos años, Hierro había visto cómo su salud se deterioraba, la dependencia del oxígeno –el 'bolso de Loewe', como él llamaba a la bombona portátil que llevaba colgada del hombro a todas partes– era constante y, sin embargo, no dejó de viajar para dar recitales o participar en encuentros y homenajes: Cuenca, Murcia, Córdoba…

Nacer en Cartagena

Normalmente viajaba con su hija Marián, quien le llevaba en su coche cargando dos bombonas de oxígeno en el asiento de atrás, que sujetaba con los cinturones. «Hasta el final quiso seguir haciendo vida normal, e hicimos viajes que algunas veces acababan en el hospital, porque cuando leía sus poemas se quitaba el oxígeno, que escondía debajo de la mesa, y al terminar la perorata, como él la llamaba, le costaba recuperarse, tanto que a veces acababa ingresado hasta que conseguían estabilizarle».

Pocos días antes de ese 18 de diciembre en que ingresó en el Hospital Carlos III, había celebrado que dos años atrás, en noviembre de 2000, había superado un infarto. Intervenía en Cartagena en una cena homenaje leyendo uno de sus poemas, cuando acusó un gesto de dolor.

—Creo que me está dando un infarto —dijo—. Pero no os preocupéis, que voy a seguir leyendo.

Sólo la rápida intervención de la entonces alcaldesa, Pilar Barreiro, que llevó a Hierro a urgencias en su coche oficial, evitó lo que podía haber tenido consecuencias fatales. Allí estaba Luis Alberto de Cuenca que, junto a otros poetas, participaba como jurado del premio Antonio Oliver Belmás: «Fue terrible porque estábamos en la sala de espera del hospital cuando, más allá de las doce de la noche, salió una enfermera diciendo que había muerto. Todos nos quedamos consternados hasta que se aclaró que quien había fallecido era el paciente de la cama de al lado. Después de aquello todavía nos vimos Pepe y yo alguna vez más, y recuerdo que siempre se enfrentó a la enfermedad, a la muerte, con una enorme entereza y una indiferencia posiblemente fingida –seguro que la procesión iba por dentro–, muy valiosa desde el punto de vista moral».

En el Hospital Santa María del Rosell, de Cartagena, pasó Hierro unas horas críticas, sedado y con respiración asistida, pero consiguió recuperarse, recibió el alta ocho días más tarde y pudo volver a casa. «He vuelto a nacer», decía.

'Cuaderno de Nueva York'

«La muerte es, sin duda, uno de los temas clave en la poesía de José Hierro», afirma el poeta Lorenzo Oliván, gran conocedor de su obra. «Hierro experimentó la sensación de que la muerte había pasado factura a su quinta, la 'Quinta del 42', y que de alguna manera cargaba sobre sus hombros con esa gravedad, con ese peso. Son significativos los muertos que aparecen en 'Canción del ensimismado en el puente de Brooklyn', esa visión de que la corriente lleva cadáveres, o en 'Destino alegre', donde se lee en este verso, «sobre nuestras espaldas pesan mucho los muertos» y desde luego en 'Cuaderno de Nueva York', un libro que podríamos considerar de despedida, y en el que los poemas 'Vida' o 'En son de despedida' así lo ratifican».

Arriba, Hierro y Claudio Rodríguez con Vicente Aleixandre en su casa de Velintonia. Debajo, fumando junto a Julio Maruri, en Puerto Chico. Junto a estas líneas, José Hierro en una entrevista publicada en ABC en abril de 2002 ABC y JAIME GARCÍA

'Cuaderno de Nueva York' se publicó en mayo de 1998, y fue el resultado de la fascinación de Hierro por esa ciudad que visitó en multitud de ocasiones y en la que pasó temporadas en casa de su amigo José Olivio Jiménez. Meses antes de publicarse el libro, Hierro y Jesús Munárriz, el editor de Hiperión, coincidieron en la entrega de los Premios Tiflos. Munárriz lo recuerda: «Él estaba dibujando a mi lado, y de repente me soltó: «Me estoy muriendo a chorros, tengo un libro que quiero publicar, y hay un par de poemas que no acabo de ver». Yo le dije que si quería, nosotros estaríamos encantados de ser sus editores y, efectivamente, unas semanas más tarde apareció en la editorial con el manuscrito, que publicamos poco después y que se convirtió en un éxito casi inmediato».

De 'Cuaderno en Nueva York' se vendieron más de veinte mil ejemplares el primer año, y casi otros tantos desde entonces

De 'Cuaderno en Nueva York' se vendieron más de veinte mil ejemplares el primer año, y casi otros tantos desde entonces, lo que constituye un caso insólito, casi milagroso, en un género como la poesía, en el que un libro de éxito apenas vende unos pocos centenares, excepcionalmente unos pocos miles de ejemplares. Hierro firmó ese año en la Feria del Libro de Madrid, y hay fotos en las que se le ve con una enorme caja de rotuladores con los que, siempre generoso, dibujaba en sus dedicatorias, y fumando. «Creo que era perfectamente consciente de su enfermedad –es de nuevo Muñárriz– y también de la cercanía de la muerte, pero no se cuidaba nada, se escapaba de casa y se iba a escribir a un bar donde dejaba el paquete de tabaco para que Angelines no le regañara, y recuerdo ese combinado que inventó con orujo lebaniego y Coca cola, el Liébana libre, lo llamaba».

Abrazado a sus nietas

'Cuaderno de Nueva York' fue premio de la Crítica y premio Nacional de Poesía, y en diciembre de ese año, se otorgó a José Hierro el Premio Cervantes.

En diciembre de 2020, hizo su último viaje invitado por la Fundación Antonio Gala, en Córdoba, donde tuvo varios encuentros con los becados, coincidiendo con el puente de la Constitución. Elsa López era entonces la directora de la fundación y una de sus amigas más queridas. «Guardo varias imágenes inolvidables de aquel viaje: Hierro rodeado de chicos mientras dibujaba, o recitando con el oxígeno puesto y respirando con dificultad, con esa energía que conservó hasta el final. Pero lo que todavía me conmueve fue su despedida. Había quedado en pintarme un abanico, y al irse, ya en el coche, se lo recordé: «No me lo has terminado, ya me lo darás», dije, y él me respondió con una enorme serenidad: «Esta ha sido la última vez, ya no volveré a verte». Tuve que contener el llanto, y vi cómo se alejaba, diciendo adiós con la mano por la ventanilla trasera del coche». Esa tarde, Margarita Hierro la llamó por teléfono para decirle que la salud de su padre se había agravado durante el viaje, y en los días siguientes, lejos de mejorar, empeoró.

Parte de sus cenizas descansan en el Pabellón de Ilustres del Cementerio de Ciriego

Cuentan sus amigos más cercanos que ya meses antes de morir se había ido despidiendo de muchos de ellos. Lo hizo en Córdoba de los recitales y los encuentros con estudiantes y jóvenes artistas y su salud se fue haciendo cada día más débil. El miércoles 18, a las tres y media de la tarde, ingresaba en el Hospital Carlos III. Su nieta Tacha lo vivió a su lado. «Recuerdo de aquellos días la desesperanza, una pena hondísima y la certeza de que era la última vez, estábamos todos en son de despedida, tratando de no decirlo en alto pero incapaces de negarlo. Llamé a mi hermana, que vivía en Londres. «Ven hermana, esta vez sí». La última noche pidió para cenar un café con leche con galletas. Mojé las galletas en el café y comencé a dárselo con una cuchara, jugando a hacer el avión y derramando parte en el bigote. Me dijo con su sorna habitual: «Joder, nenita…», reprobando, con el amor y la gracia que solo él sabía, mi falta de tino. Y reímos. Aquella noche, por primera vez en mi vida, le vi como un anciano. Nunca antes. Y comenzó a apagarse».

La mañana del sábado toda la familia se reunió en la habitación del hospital para acompañarle, y a las dos y media se quedó solo con sus nietas: «Agarrados de la mano mi hermana, mi abuelo y yo, nos despedimos por última vez. Sentí que me dio un beso. Fuera brillaba el sol».

Parte de sus cenizas descansan en el Pabellón de Ilustres del Cementerio de Ciriego, en Cantabria. Otra parte, por deseo de la familia, se aventaron al mar desde un balandro. Ese mar suyo del norte, a veces gris, a veces iluminado por el sol, esa daga de luz en la bahía.

