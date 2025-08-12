Suscríbete a
ABC Cultural

Vecinos a la sombra de los turistas en la Sagrada Familia: «Es agobiante»

Comercios que suben precios, calles saturadas y rutinas alteradas: así conviven los barceloneses con el turismo masivo de la ciudad

La Sagrada Familia fue visitada en 2024 por 4,8 millones de personas Inés Baucells

Flavia Monasterio

Barcelona

Cada verano, las calles que rodean la imponente Sagrada Familia se llenan de cámaras y pasos acelerados. Apenas sale el sol, miles de turistas ya hacen fila frente a la obra maestra de Gaudí, móviles en alto y ojos asombrados. Mientras tanto, ... a pocos metros, los residentes de la zona hacen su vida diaria como pueden, tratando de esquivar la ola de turistas. «Tengo que cruzar toda la basílica para ir a hacer la compra o ir a la casa de mi hijo que vive justo enfrente. Es un caos diario«, expresa una señora que va con un carrito de la compra, agobiada en medio de los turistas. La basílica, uno de los monumentos más visitados del mundo, atrae a millones de personas cada año, pero su impacto va mucho más allá del arte y la arquitectura.

