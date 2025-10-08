Suscríbete a
Urtasun veta en la Biblioteca Nacional a una empresa israelí a la que renovó hace dos meses

La institución cambiará su sistema de catalogación, préstamos y adquisiciones, que desde 2024 prestaba Ex Libris

La BNE prorrogó en agosto por cuatro años las licencias del sistema que el ministro quiere revocar por su vinculación con Israel

Reconoce que «no existen alternativas en el mercado que ofrezcan una ventaja clara» sobre el de Ex Libris

La sede de la Biblioteca Nacional en Alcalá lleva tres décadas abierta sin licencia

Ernest Urtasun en la Biblioteca Nacional de España Ignacio Gil
Jaime G. Mora

El Ministerio de Cultura ha decidido rescindir el contrato con Ex Libris, una empresa de origen israelí propietaria del software que usa la Biblioteca Nacional de España (BNE) para los servicios de catalogación, préstamo y adquisición de sus fondos más importantes. La BNE adjudicó ... el servicio a esta compañía en 2023; el sistema comenzó a operar en 2024 tras una compleja migración y, en agosto –hace dos meses–, renovó por cuatro años las licencias. Para entonces, el ministro Urtasun ya había recibido una queja de medio millar de bibliotecarios que exigían rescindir el contrato por el «genocidio» de Israel en Gaza y, públicamente, urgía al PSOE a dar pasos desde el Ejecutivo contra el Estado israelí.

