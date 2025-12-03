Suscríbete a
Urtasun: «Por supuesto Sánchez Mejías va a estar en las celebraciones de la Generación del 27»

El ministro de Cultura garantiza que no habrá vetos al torero y mecenas del grupo de escritores. Andalucía y Castilla y León reclamaron en la Conferencia Sectorial que se asegure su presencia

Ernest Urtasun, ministro de Cultura
Ernest Urtasun, ministro de Cultura Jaime García
Jaime G. Mora

Jaime G. Mora

Madrid

El ministro de Cultura garantizó este lunes que «por supuesto» que el torero Ignacio Sánchez Mejías estará incluido en la celebración del Centenario del 27. En declaraciones realizadas tras reunirse con las comunidades autónomas tras la Conferencia Sectorial, insistió en que desde el ministerio ... haya existido algún tipo de veto o instrucción para excluir al torero y mecenas del grupo de poetas cuyo centenario está preparando el Ministerio de Cultura. «Desde el principio dije que esta era una no polémica; el ministerio jamás ha vetado a Sánchez Mejías», afirmó.

Sobre el autor Jaime G. Mora

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Información por la UCM y Máster ABC

Jaime G. Mora

