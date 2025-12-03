Urtasun: «Por supuesto Sánchez Mejías va a estar en las celebraciones de la Generación del 27»

El ministro de Cultura garantizó este lunes que «por supuesto» que el torero Ignacio Sánchez Mejías estará incluido en la celebración del Centenario del 27. En declaraciones realizadas tras reunirse con las comunidades autónomas tras la Conferencia Sectorial, insistió en que desde el ministerio ... haya existido algún tipo de veto o instrucción para excluir al torero y mecenas del grupo de poetas cuyo centenario está preparando el Ministerio de Cultura. «Desde el principio dije que esta era una no polémica; el ministerio jamás ha vetado a Sánchez Mejías», afirmó.

Como ya dijo hace unos días, el ministro insistió en que 'Llanto por Ignacio Sánchez Mejías' es una de sus obras favoritas de García Lorca, lo que, a su juicio, hace evidente que la figura del torero estará presente en la programación. Subrayó que el centenario se plantea como una «gran celebración de país» y que el objetivo es integrar a todas las «figuras relevantes del 27», sin excepciones ni exclusiones.

Según explicó Urtasun, el ministerio incorporará las propuestas que lleguen desde instituciones, comunidades autónomas y especialistas para configurar un programa plural y representativo. ABC informó hace unas semanas de que la familia del torero no había recibido ningún tipo de comunicación por parte de la comisión que está elaborando el programa, pero el ministro asegura que su departamento en ningún momento ha dado ninguna instrucción de vetar a Sánchez Mejías.

Sánchez Mejías fue un torero español que tiene una importancia capital en la conformación de la llamada Generación del 27, ya que actuó como amigo, mecenas y patrocinador de varios de sus miembros, como Federico García Lorca, Rafael Alberti y otros poetas que admiraban el mundo taurino. Fue Sánchez Mejías quien organizó la reunión de los poetas en el Ateneo de Sevilla, considerado el punto de partida de esta generación.

La celebración de la Generación del 27 ha sido uno de los puntos tratados en la Conferencia Sectorial de hoy, celebrada en el Museo Reina Sofía. Según informan fuentes del PP, Andalucía y Castilla y León han reclamado al ministerio que asegure la presencia de Ignacio Sánchez Mejías en el programa oficial del centenario y que incorpore a todas las entidades, fundaciones y expertos vinculados al legado de la Edad de Plata. Ambas comunidades han insistido en que no puede celebrarse el centenario desde un enfoque sesgado o ideologizado.

Por ello han reiterado incluir al anfitrión y mecenas que hizo posible el encuentro de 1927, como junto a figuras como María Teresa León o Jorge Guillén, para ilustrar adecuadamente la historia literaria de España. Según ha podido saber ABC, el ministro transmitió a los consejeros del PP que su ministerio no tiene intención de vetar a nadie, aunque, eso sí, evitó comprometerse a incluirlo en el programa, que estará listo previsiblemente para primavera.