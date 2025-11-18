Suscríbete a
Urtasun niega censura a Sánchez Mejías en el centenario de la Generación del 27

El Ministerio de Cultura asegura que los comisarios del centenario aún no han elaborado el programa de la efeméride

La familia del torero insiste en que nadie les ha contactado, cinco meses después de anunciarse la conmemoración: «La intención clara es ignorarlo»

Madrid y Sevilla rescatan a Sánchez Mejías para el centenario del 27 tras el veto de Urtasun

Ernest Urtasun, ministro de Cultura, en el Congreso Efe

Jaime G. Mora y Rocío Vázquez

Madrid

Ernest Urtasun niega que el Ministerio de Cultura haya vetado a Ignacio Sánchez Mejías en la celebración del centenario de la Generación del 27. «No se ha censurada nada. El programa no está en marcha todavía. No se ha censurada nada, de Sánchez Mejías ... ni de nadie», aseguró este martes el ministro en el Congreso ante la Comisión de Cultura. El también portavoz de Sumar, eso sí, evitó comprometerse a darle un papel preeminente al torero, mecenas de este grupo de poetas tan importante, cosa que el ministerio sí ha garantizado para otras figuras.

