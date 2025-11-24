Urtasun: «Es intolerable que haya una ley que obligue a blindar la tauromaquia»

El ministro Urtasun sigue empeñado en gobernar la cultura española a espaldas de la buena salud de la tauromaquia. Pese a los datos del propio Ministerio de Cultura, que ha ratificado que la asistencia a festejos taurinos ha regresado a niveles prepandemia, en línea ... con la media de las últimas dos décadas, Urtasun insiste en que «la caída asistencia en los últimos años es muy grande» y seguirá trabajando para suprimir la protección cultural de la que goza la Fiesta. «Es intolerable que haya una ley que obligue a blindar la tauromaquia», zanjó el titular de Cultura este lunes en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Urtasun calificó de «decepción» que el Congreso rechazara tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) que promovía la supresión de la ley de 2013 que otorga a la tauromaquia la calificación de Bien de Interés Cultural, una figura que ha protegido a la tauromaquia de intentos de prohibirla, como ocurrió en Cataluña, o del más reciente veto por parte del PSOE para incluirlo dentro del bono cultural joven. El Congreso tumbó esta ley precisamente por una abstención inesperada del PSOE. «Nosotros esperábamos que el PSOE apoyara esa ILP, lo estuvimos esperando hasta el último momento», dijo Urtasun. A última hora hubo un cambio de voto que nosotros lamentamos».

En cualquier caso, Urtasun asegura que trabajará con los promotores de la ILP para volver a impulsarla. ¿Cómo? Esto no lo dijo. Se limitó a recordar que, con él al frente del departamento al que se adscribe la tauromaquia, se han eliminado el premio Nacional y las subvenciones que se otorgaban; todas menos la inclusión en el bono cultural, obligado por una sentencia del Tribunal Supremo. Ahí fue cuando dijo que «absolutamente intolerable» que una ley obligue a a proteger la Fiesta. Según su relato, esa ley fue aprobada por el PP en 2013 «en un momento donde la asistencia a los espectáculos taurinos estaban cayendo en picado».

Urtasun repitió lo que lleva diciendo desde que asumió la cartera, hace ya dos años. Los toros «van en contra del espíritu de una sociedad que cada vez tolera menos el maltrato animal». ¿Y qué opina de que las plazas de toros cada vez registren más llenos y que incluso se considere que ir a estos festejos sea casi un acto de rebeldía? «Yo lo único que puedo decir es que según los datos que tengo la caída en la asistencia de plazas de toros en los últimos años es muy, muy grande».

La Encuesta de Hábitos Culturales, elaborada por el Ministerio de Cultura, ha certificado que la asistencia a los festejos taurinos rondó entre 2024 y 2025 el 8 por ciento de la población, o 3,4 millones de españoles. Es la misma cifra que se registró en 2018-19, antes de la pandemia, y está en línea con la media de las últimas dos décadas. Otro estudio –de la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (Anoet)– refleja que la Comunidad de Madrid encadena subidas ininterrumpidas de asistencia de un 17 por ciento desde el fin de la pandemia. Madrid ha firmado esta temporada su mejor registro de estos últimos tiempos en Las Ventas, superando el millón de espectadores.

Esta vez, al menos, el ministro de Cultura sí ha reconocido «la importancia que ha tenido la tauromaquia a lo largo de la historia de España; eso sería absurdo». «No hay que esconderlo, y yo desde luego no lo voy a hacer», añadió. Llegó a afirmar que el 'Llanto por Ignacio Sánchez Mejías' es una de sus obras favoritas de García Lorca

A este respecto, repitió lo que ya dijo la semana pasada: que en la organización de los actos del centenario de la Generación del 27 no ha censurado al torero, cuyo mecenazgo fue clave en la conformación de este grupo dorado de la literatura española. «El programa no está cerrado. Estamos recibiendo aportaciones para hacer una celebración lo más amplia posible. Estamos abiertos a que se nos haga cualquier propuesta y aquí no se ha vetado a nadie». Dicho esto, volvió a desperdiciar una oportunidad para garantizar un papel preeminente a Sánchez Mejías en esta efeméride, como le reclaman las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía.