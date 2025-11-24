Suscríbete a
Urtasun: «Es intolerable que haya una ley que obligue a blindar la tauromaquia»

El ministro de Cultura admite la importancia que han tenido los toros en la historia de España: «Sería absurdo. 'Llanto por Ignacio Sánchez Mejías' es una de mis obras favoritas de Lorca»

Urtasun niega censura a Sánchez Mejías en el centenario de la Generación del 27

Ernest Urtasun, ministro de Cultura, durante el desayuno informativo
Ernest Urtasun, ministro de Cultura, durante el desayuno informativo EFE
Madrid

El ministro Urtasun sigue empeñado en gobernar la cultura española a espaldas de la buena salud de la tauromaquia. Pese a los datos del propio Ministerio de Cultura, que ha ratificado que la asistencia a festejos taurinos ha regresado a niveles prepandemia, en línea ... con la media de las últimas dos décadas, Urtasun insiste en que «la caída asistencia en los últimos años es muy grande» y seguirá trabajando para suprimir la protección cultural de la que goza la Fiesta. «Es intolerable que haya una ley que obligue a blindar la tauromaquia», zanjó el titular de Cultura este lunes en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

