Urtasun insiste en el «perdón» a México por la Conquista: «Es un acto de reconocimiento»

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reiterado este lunes el perdón de España por la Conquista durante la inauguración de la exposición sobre la mujer indígena de México en el Museo Arqueológico Nacional (MAN). El ministro y «diplomático», también portavoz de ... Sumar, ha defendido palabras como «diálogo», «perdón» y «encuentro» como herramientas necesarias para recomponer el vínculo con México. «Todas esas palabras nos acercan y mejoran nuestras vidas», afirmó ante representantes diplomáticos y responsables culturales de ambos países.

Estas declaraciones llegan después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, adelantara este movimiento político durante la inauguración de otra de las sedes del proyecto expositivo, en el Instituto Cervantes, cuando reconoció «dolor e injusticia» hacia los pueblos originarios y consideró «justo lamentarlo». La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, celebró entonces aquel gesto como «un primer paso» en la dirección del perdón que su Gobierno sigue reclamando abiertamente.

El discurso de Urtasun, pronunciado durante la inauguración de la exposición 'La mujer en el México indígena. El ámbito humano', consolida la línea de disculpas ante México, en aras a recomponer las relaciones diplomáticas entre ambos países, muy deterioradas desde que el expresidente López Obrador exigiera a España disculpas formales por los «abusos» de la Conquista. Exposiciones como la organizada en el MAN –la cuarta de las organizadas entre España y México para celebrar el año de la mujer indígena– son «un acto de reconocimiento» hacia culturas e identidades «injustamente relegadas». Descolonizar discursos y museografías, defendió Urtasun, forma parte de la responsabilidad institucional.