Suscríbete a
ABC Cultural

Urtasun insiste en el «perdón» a México por la Conquista: «Es un acto de reconocimiento»

El ministro de Cultura presenta en el Museo Arqueológico la cuarta de las exposiciones organizadas con México en el año de la mujer indígena

Urtasun se suma a las disculpas de Albares por la Conquista, «aceptando los posibles abusos»

Ernest Urtasun, ministro de Cultura
Ernest Urtasun, ministro de Cultura Isabel Permuy
Jaime G. Mora

Jaime G. Mora

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reiterado este lunes el perdón de España por la Conquista durante la inauguración de la exposición sobre la mujer indígena de México en el Museo Arqueológico Nacional (MAN). El ministro y «diplomático», también portavoz de ... Sumar, ha defendido palabras como «diálogo», «perdón» y «encuentro» como herramientas necesarias para recomponer el vínculo con México. «Todas esas palabras nos acercan y mejoran nuestras vidas», afirmó ante representantes diplomáticos y responsables culturales de ambos países.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app