Urtasun impulsa un protocolo que dará presunción de veracidad a las denuncias de acoso en la cultura

El ministerio que dirige Ernest Urtasun presentó este martes un protocolo que ha elaborado con la Academia de Cine para prevenir los casos de acoso en el mundo de la cultura. Se trata de un marco de actuación común al que podrán adherirse profesionales ... y empresas del sector; quienes lo hagan figurarán en un registro público y sumarán puntos extra cuando opten a las subvenciones que concede el Ministerio de Cultura. Entre los principios rectores del protocolo destacan –como el propio ministerio se encargó de subrayar– la presunción de veracidad, el carácter obligatorio de la investigación y la posibilidad de presentar denuncias anónimas.

La presunción de veracidad, según el documento difundido, significa que «toda denuncia interpuesta por una víctima o testigo [...] será gestionada» con el fin de «asegurar que todas las denuncias sean atendidas y se inicie una investigación de los hechos». Esto tendrá que ser compatible con la presunción de inocencia, pues «toda persona denunciada o investigada será considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario» y no se podrán imponer sanciones sin pruebas concluyentes de culpabilidad.

El protocolo fija mecanismos y garantías que deberán aplicar las entidades que lo adopten. Las investigaciones recaerán en una comisión instructora, con acceso a las comunicaciones vinculadas al caso y capacidad para dictar medidas cautelares –reubicaciones temporales, cambios de horario, permisos retribuidos– y, en su caso, proponer sanciones: suspensión de empleo y sueldo, traslados o despido disciplinario. También se refuerza la confidencialidad, hasta el punto de permitir denuncias anónimas «para evitar cualquier riesgo psicológico o social por temor a represalias».

Urtasun quiere así crear un marco seguro frente al acoso por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género en el ámbito cultural. El texto incluye la necesidad de impulsar programas de formación en igualdad y desplegar políticas inclusivas para favorecer la diversidad. El ministro, muy «orgulloso» de la iniciativa, sostuvo que las denuncias de acoso sexual y laboral contra mujeres llevan «demasiado tiempo silenciadas». El protocolo se dirige a los sectores audiovisual, escénico, musical, plástico y visual, a los centros educativos y conservatorios, y a entidades y asociaciones culturales, en cualquier situación derivada de sus relaciones contractuales.

El anuncio coincide con el primer año de la Unidad de Prevención y Atención contra las Violencias Machistas, creada para acompañar a las víctimas, incluso sin denuncia judicial. La unidad dispone de un presupuesto anual de 60.000 euros y está integrada por un abogado y un psicólogo. Desde su puesta en marcha ha atendido 55 casos, a menudo con consultas de distinta naturaleza. Un 60 por ciento estaban relacionadas con información sobre los servicios ofrecidos y un 24 por ciento con cuestiones jurídicas y psicológicas. En cuanto al contenido, el 43 por ciento se referían a situaciones de agresión sexual, la mayoría ocurridas tiempo atrás; y el 36 por ciento a acoso y abuso en el entorno laboral.