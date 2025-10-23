Suscríbete a
El universo de Le Carré vuelve a latir de la mano de su hijo: «George Smiley siempre será mi padre»

Nick Harkaway publica en España 'La decisión de Karla', que sitúa de nuevo al espía en el centro del tablero de la Guerra Fría

'La decisión de Karla', de Nick Harkaway: había una vez un Circus

Nick Harkaway junto a su padre, John Le Carré, y su mujer, Jane
Nick Harkaway junto a su padre, John Le Carré, y su mujer, Jane Cortesía del autor
«No creo que me sintiera lo bastante intimidado». Con esa frase, Nick Harkaway recuerda el momento en que aceptó escribir 'La decisión de Karla', la novela con la que vuelve a latir el universo de su padre, John le Carré, y sitúa ... de nuevo al espía George Smiley en el centro del tablero de la Guerra Fría. «Era el mundo de mi padre, una propiedad literaria inmensa, una referencia histórica del siglo XX. Pero justo por eso supe que debía hacerlo. Si no estás asustado por lo que haces como artista, es que vas en piloto automático».

Sobre el autor Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres para ABC.

Ivannia Salazar

