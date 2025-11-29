Vida de un actor suplente: «Es como ser bombero, si hay un incendio tienes que estar a tope»

Luis Carlos de la Lombana vive, de forma literal, a la sombra del Empire State. Aparece cada mañana imponente por la ventana de su casa en Nueva York. De la Lombana, actor español en la Gran Manzana, vive este otoño también bajo otra sombra: ... la que proyecta otro actor, también español, Jorge Bosch.

Ambos forman parte del elenco de 'Kyoto', una obra de la Royal Shakespeare Company de Londres que ha cruzado el charco esta temporada. Se representa en uno de los mejores escenarios de la ciudad, en el teatro del Lincoln Center, dentro del complejo espectacular que acoge a la Metropolitan Opera, a la Filarmónica de Nueva York y al New York City Ballet.

Bosch, con una carrera consolidada en España, tiene uno de los papeles principales. Representa al embajador de Argentina en las negociaciones del protocolo de Kyoto, el momento histórico sobre el que gira la obra. De la Lombana tiene el mismo papel. Pero nunca sale a escena. A no ser que el principal sufra un contratiempo. Es el 'understudy', el sustituto. Una figura que no existe en el teatro español (excepto en los grandes musicales). Un actor que vive a la sombra de otro actor, en la oscuridad de las bambalinas. Y en la tensión de tener que salir a escena en cualquier momento. De cero a cien. Y que convive con la frustración, noche tras noche, de quedarse al borde de la luz.

De la Lombana, santanderino criado en Madrid, lleva 18 años en Nueva York. Tiene el rostro surcado de grietas. Algunas tendrán que ver con fajarse con una ciudad dura, que crea y tritura sueños. Él ha conseguido abrirse hueco y vive -no muchos pueden decirlo- de la actuación. Teatro, cine, televisión, doblaje.

«Vengo aquí todos los días y mira qué lugar de trabajo más increíble», dice a ABC caminando por la plaza del Lincoln Center, señalando al edificio de la ópera. Su teatro está un poco más allá, en el mismo complejo. Se le considera el único escenario de Broadway fuera del distrito teatral alrededor de Times Square. Se para a charlar delante de su puerta, con el luminoso de 'Kyoto' a su espalda, al pie de un estanque espectacular, rematado con una escultura de Henry Moore. Aquí pasa buena parte del día.

«Tenemos que estar siempre presentes», dice sobre el papel del 'understudy'. «Estamos en los ensayos, vemos a los compañeros cómo lo hacen, nos aprendemos todos sus movimientos, tomamos notas, apuntamos lo que marca el director».

Las funciones las pasa entre bambalinas, viendo la obra por un monitor, con la mirada fijada en el actor al que podría sustituir, recitando el texto a la vez, con el vestuario preparado, con el bigote del personaje perfilado ante la posibilidad de tener que salir a escena.

«El 'understudy' es un bombero», explica. «Hay un incendio y tienes que estar a tope, tienes que ser capaz de apagar el fuego y punto. Y es una diferencia muy grande entre alguien que lo ha podido ensayar durante todo ese proceso y alguien que solo lo tiene en la cabeza. Pero tienes que llegar y hacerlo».

Pasan las funciones, y el incendio no se produce. De la Lombana asiste a los ensayos y funciones, listo para pegar un capotazo que salve la función si el principal, Bosch, tiene algún problema. Y para subirse al tipo de escenario y con el tipo de papel que ha perseguido desde que llegó a Nueva York.

Hace algunas noches, estuvo a punto de ocurrir. «Le llamé y le dije 'Luis Carlos, igual tienes que salir tú, no sé si voy a aguantar'», cuenta Bosch (Madrid, 1967) a este periódico. Es un actor con una carrera teatral consolidada -entre muchas otras, con grandes papeles e'El método Grönholm', 'Todos eran mis hijos', 'Luces de bohemia'- y un rostro frecuente en la pequeña y la gran pantalla. Con 'Kyoto', sin embargo, ha hecho una incursión formidable en la escena anglosajona. En el West End londinense, la producción le deparó una nominación al premio Olivier al mejor actor de reparto, el primer español que la consigue. Tras su paso por Nueva York con la misma obra, asegura que ya ha firmado con un representante aquí.

Esa noche, un dolor de espalda agudo, que le llegaba a provocar una cojera, estuvo a punto de dejarle fuera de juego. Y de requerir la entrada del sustituto, del bombero.

«Es estresante. Yo veo al 'understudy' del protagonista, siempre entre cajas, todo nervioso. El otro día, tuvo que salir el sustituto del personaje del embajador japonés. Y estaba cagado. No debe ser fácil. Cuando se lo dije a Luis Carlos, no lo vi tan asustado. Me dijo que estaba listo», recuerda.

Pero el aspirante no salió a escena. Bosch -en la tradición teatral española de salir al escenario «sea como sea»- pudo hacer el papel. De la Lombana estuvo entre los que le animaron a que echara para adelante.

Esa es parte de la condición extraña del 'understudy'. Tiene que convivir con la realidad de que un contratiempo de un compañero, un accidente, un problema es lo que le abre la puerta de un gran escenario. «Me resisto a ver esto como un trabajo en el que si a él (Bosch) le va mal a mí me van a dar una oportunidad. Pero es un hecho que la única manera de que yo salga es que a él le pase algo malo», reconoce.

Sus amigos, en broma, se ofrecen a colocar pieles de plátano al paso de Bosch, a pegarle una zancadilla inocente que le dé el papel de su vida. Y, en serio, le dicen que es imposible que no desee que se dé la circunstancia. Que le pase como a Shirley MacLaine, que fue 'understudy' en Broadway y una torcedura de tobillo de la protagonista le permitió actuar. Un productor de Hollywood en la sala se fijó en ella y allí comenzó su estrellato. O como a Catherine Zeta Jones, que dio que hablar la primera vez cuando era 'understudy' en un musical de Londres y tuvo que salir a escena.

«No», responde tajante De la Lombana. «Que salga o no salga es lo menos importante por todo lo que estoy pudiendo vivir gracias a esta experiencia».

«¿No te frustra? Es un poco como que cada noche te nieguen un papel…», insiste este periódico. «Hombre, ver trabajar a Stephen Dauldry (codirector de 'Kyoto'), director de películas como 'Billy Elliot' o 'Las horas', para un actor es muy interesante. Yo sé que en España Gerardo Vera o Jaime Chávarri hacían cine y teatro. Pero no es muy usual», responde el actor.

Y habla de lo mucho que está ganando pese a no salir al escenario, por el momento. «Lo estoy viviendo con mucha ilusión. El hecho de haber entrado en Lincoln Center para mi carrera es un cambio importante. Estoy ya conectado con un teatro con un prestigio fantástico en Nueva York y en EE.UU.».

De la Lombana llegó al Lincoln Center de manera inesperada. Se presentó a un 'open call', un casting abierto en el que las posibilidades de acabar con un gran papel son remotas. Le pidieron que repitiera dos veces. En ese proceso, le ha visto y le ha elegido Jim Carnahan, uno de los directores de casting que mandan en Broadway. «No le he visto la cara en 18 años que llevo aquí. Ahora me conoce», dice el actor.

Pero pasan las noches y sigue sin poder salir y meterse en la piel del embajador argentino Raúl Estrada-Oyuela, sin que el público escuche el inglés con deje porteño que tanto ha practicado en su mente. Nada que ver con lo que él está acostumbrado en teatro: salir en cada función, recibir el aplauso del público. En escenarios más modestos, claro. ¿Es mejor ser cabeza de ratón o cola de león? «Este cambio para mí es bueno. Es como pasar de ser el delantero titular del Racing de Santander a suplente en el Real Madrid. Confiando en que en algún momento darás el paso y pasarás del banquillo a salir titular. Yo lo veo como un salto importante».

Este domingo es la última función de Kyoto en el teatro del Lincoln Center. Bosch celebrará la despedida desde el escenario. De la Lombana se volverá a quedar, salvo imprevisto, entre cajas. Bosch volverá a España, donde le esperan varios proyectos. De la Lombana seguirá su propio camino en Nueva York. Un poco más cerca de los grandes escenarios, después de un otoño en el que ha llegado justo hasta el borde.