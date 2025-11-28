Suscríbete a
El último giro de una desconcertante moneda celtibérica que se creía falsa

Dos hallazgos en contexto arqueológico disipan las dudas sobre la cuestionada emisión bilingüe de Tamusia

La autenticidad de las monedas apuntala la identificación de Villasviejas del Tamuja con la perdida ciudad de Tamusia

Moneda de la emisión bilingüe hallada en Villasviejas del Tamuja
Moneda de la emisión bilingüe hallada en Villasviejas del Tamuja INSTITUTO DE ARQUEOLOGÍA DE MÉRIDA
«Ya no hay duda», confirma María José Estarán. Quince años después de defender en el XIV Congreso Nacional de Numismática de 2010 que las monedas bilingües de Tamusia eran probablemente una falsificación del siglo XVIII, la profesora de la Universidad de Zaragoza ... admite que estas «rarísimas» piezas «son auténticas». Por las múltiples anomalías de esta singular acuñación que lleva una leyenda latina (Tamusiens) en su reverso y una celtibérica (Tam) en su anverso y sus hallazgos descontextualizados, esta experta planteó la posibilidad de que se tratara de «una invención» que imitaba un tipo de denario romano. En la España de los siglos XVIII y XIX proliferaron los falsos, así que su argumentación tenía sentido. Sin embargo, «han aparecido ejemplares en las excavaciones de Villasviejas del Tamuja, en contexto arqueológico, con lo cual ya no hay duda», reitera al teléfono Estarán, que en estos días ultima la revisión de su estudio junto a los arqueólogos Pedro Delgado y María Estévez y a Victorino Mayoral, científico del Instituto de Arqueología de Mérida (CSIC) y coordinador de las investigaciones en este poblado fortificado de la Edad del Hierro situado en Botija (Cáceres).

Sobre el autor Mónica Arrizabalaga

Redactora especializada en arqueología y patrimonio. Autora de 'España, la historia imaginada' (Espasa) y coautora, junto con Federico Ayala, de 'La Gaceta olvidada' (Libros.com).

Mónica Arrizabalaga

