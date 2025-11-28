El último giro de una desconcertante moneda celtibérica que se creía falsa

«Ya no hay duda», confirma María José Estarán. Quince años después de defender en el XIV Congreso Nacional de Numismática de 2010 que las monedas bilingües de Tamusia eran probablemente una falsificación del siglo XVIII, la profesora de la Universidad de Zaragoza ... admite que estas «rarísimas» piezas «son auténticas». Por las múltiples anomalías de esta singular acuñación que lleva una leyenda latina (Tamusiens) en su reverso y una celtibérica (Tam) en su anverso y sus hallazgos descontextualizados, esta experta planteó la posibilidad de que se tratara de «una invención» que imitaba un tipo de denario romano. En la España de los siglos XVIII y XIX proliferaron los falsos, así que su argumentación tenía sentido. Sin embargo, «han aparecido ejemplares en las excavaciones de Villasviejas del Tamuja, en contexto arqueológico, con lo cual ya no hay duda», reitera al teléfono Estarán, que en estos días ultima la revisión de su estudio junto a los arqueólogos Pedro Delgado y María Estévez y a Victorino Mayoral, científico del Instituto de Arqueología de Mérida (CSIC) y coordinador de las investigaciones en este poblado fortificado de la Edad del Hierro situado en Botija (Cáceres).

Entre los restos de este castro vettón, que durante la dominación romana duplicó su extensión y se dotó de murallas, fosos y bastiones más monumentales, se han hallado dos monedas de esta emisión bilingüe que han zanjado un debate que viene de lejos. El padre Enrique Flórez, el primero que dio a conocer en el siglo XVIII un ejemplar que perteneció al infante don Gabriel de Borbón y que hoy se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, ya desconfió de la procedencia de la moneda y la incluyó entre otras «medallas dudosas».

Desde entonces, las noticias confusas sobre otros hallazgos y su insólita iconografía, con variantes, habían cubierto a estas monedas de unas sospechas que ahora, por fin, se disipan. Las últimas investigaciones revelan que, en realidad, son una rareza más de un yacimiento de 7 hectáreas ya de por sí singular. Una pieza clave en un complejo rompecabezas que refuerza la idea de que este enclave situado en el centro del triángulo que forman Cáceres, Trujillo y Mérida se corresponde con la buscada Tamusia, una antigua ciudad indígena que no aparece mencionada en las fuentes escritas.

Reconstrucción virtual de Villasviejas del Tamuja STOA/ INSTITUTO DE ARQUEOLOGÍA DE MÉRIDA

«Sólo sabemos de su topónimo por la numismática, que además encierra el problema de cómo explicar que en un mundo como el de los vettones, que no acuñaban moneda, aparecen emisiones monetales que por su tipología son claramente celtibéricas», comenta Victorino Mayoral en conversación telefónica. La ceca de Tamusia es «la única conocida en todo este territorio, una rareza» y «todo apunta a que estaba en Villasviejas», añade convencido.

Además de estas dos monedas bilingües, que suponen «otro paso firme» para la identificación de este enclave, se han hallado otros dos ejemplares de una emisión anterior claramente celtibérica y cuya autenticidad nunca ha sido puesta en tela de juicio. Como tampoco la de los puñales de antenas y las espadas tipo La Tène, que son «claramente foráneas», según el arqueólogo, y que han sido encontradas en la necrópolis de Villasviejas, donde también han descubierto tumbas de mujeres y niños que indican que «no se trata de un contingente solo de mercenarios o soldados».

«El reto ahora es explicar todas las rarezas de estas monedas» La autenticidad de la emisión bilingüe de Tamusia plantea un desafío para los expertos. «El reto ahora es explicar todas las rarezas de estas monedas y tratar de entender qué población las acuña, por qué se prioriza el latín, por qué se imita claramente el tipo de denario romano, por qué se cambia el signario celtibérico occidental a oriental… por qué una comunidad decidió cambiar los elementos de sus monedas para representarse como comunidad», constata María José Estarán. A su juicio, es más fácil de entender si en lugar de ver en la leyenda latina de Tamusia una evolución del mundo celtibérico que se latiniza, se observa «como una leyenda hispanorromana de tipo meridional», que imita a las comunidades vecinas, ya que en el siglo I muchas de Andalucía y Extremadura emitieron monedas con leyendas en latín aunque no hablasen la lengua romana. «Esto es muy típico en la Hispania Ulterior», afirma la experta, que no duda en identificar Villasviejas con Tamusia. Más de 130 monedas de esta ceca (el 39% de los ejemplares encontrados) han aparecido allí, explica, y, según los estudios lingüísticos de Francisco Villar, parece que «el topónimo de Tamusia no es celtibérico». Son obra de «unos celtíberos desplazados» que respetaron el nombre del lugar, que en un primer momento emitieron monedas claramente celtibéricas, como las que se pueden encontrar en el Valle del Ebro, con los característicos delfines junto a la cabeza del anverso, y que durante el primer tercio del siglo I a.C. acuñaron la (hasta ahora polémica) emisión bilingüe.

Diversas teorías han tratado de explicar la presencia celtibérica en este poblado vettón. Se ha propuesto que en Villasviejas del Tamuja pudo existir una comunidad celtibérica deportada por los romanos, que acuñara moneda. «Una idea un poco audaz» para Mayoral. También se ha pensado que esas emisiones se usaron para retribuir los salarios de trabajadores celtíberos que migraron hasta allí para extraer mineral en las minas de plomo y plata de las cercanías. O que con ellas pagarían a los guerreros celtibéricos de las tropas auxiliares de los romanos. Incluso se ha llegado a decir que Villasviejas se convirtió en una colonia celtibérica, «una afirmación quizá demasiado rotunda», a juicio del investigador del CSIC.

400 años de historia

Las excavaciones arqueológicas, dirigidas por la profesora de la Universidad Complutense Francisca Hernández durante más de 40 años y ahora por Mayoral, han descubierto una ocupación en Villasviejas desde finales del siglo V hasta bien entrado el siglo I a.C. En su origen fue un poblado fortificado de los vettones, un pueblo prerromano, conocido por sus verracos de piedra, que ocupó principalmente Salamanca, Ávila y la zona oriental de Cáceres. Los investigadores creen que durante la guerra de Sertorio (82-72 a.C.) la población indígena coexistió con una guarnición militar romana, dotada de las infraestructuras necesarias para el alojamiento de la tropa y el almacenaje. Este acantonamiento estratégico habría servido de apoyo para el cercano campamento militar romano de Cáceres el Viejo hasta que Villasviejas sufrió una destrucción violenta y entró en decadencia.

«Villasviejas es un ejemplo fantástico de cómo ese momento en que se consolida el control romano es un crisol de culturas que incluye a las poblaciones que vivían en este territorio, a otras poblaciones indígenas, como son los celtíberos, que están ahí seguramente por instancias del dominio romano, y a un mundo romano, que vive una división profunda en ese periodo de la guerra de Sertorio. Son tantas las facetas culturales diversas que confluyen en este lugar que realmente es un reto entender qué clase de asentamiento era», explica Mayoral.

Prospecciones no invasivas de teledetección y geofísica han revelado en los últimos años el entramado urbano del yacimiento, mostrando cómo se distribuían las casas, las calles y los espacios abiertos. Los investigadores han comprobado que existen dos grandes recintos amurallados, con notables diferencias. En el situado al norte, el supuesto núcleo original, se aprecia un urbanismo de tipo doméstico más irregular, que se adapta al terreno, mientras que el recinto sur, construido en la etapa final del castro, cuenta con estructuras muy distintas a las viviendas y a la arquitectura local, que por el contrario estarían vinculadas a la presencia militar romana.

Visión del yacimiento con infrarrojo INSTITUTO DE ARQUEOLOGÍA DE MÉRIDA

El violento evento que implicó el incendio, la destrucción y el abandono del lugar, selló las estancias, permitiendo a los arqueólogos hallar veinte siglos después gran cantidad de fíbulas y de cerámicas de distintos tipos y pruebas de ese enfrentamiento bélico, como proyectiles de onda, puñales o puntas de lanza. Además, han localizado en el entorno tachuelas o 'clavi caligarii' de las sandalias romanas y otros elementos como proyectiles de onda, monedas o una fíbula que indican la existencia de un recinto efímero -«no sé si lo podemos llamar un campamento militar», dice con prudencia Mayoral- con un gran terraplén.

Un bastión monumental

En la última campaña de este verano han vuelto a excavar una zona del recinto norte que había sido estudiada en parte en los años setenta y han sacado a la luz un bastión que flanquea la muralla, de «proporciones asombrosas», según describe el experto. La estructura realizada con bloques de granito perfectamente ajustados y de veinte metros de lado y más de siete u ocho metros de altura, contaba con paredes inclinadas, rematadas por una gran plataforma «como una pirámide truncada», compara Mayoral. A su juicio, su envergadura demuestra «la importancia política y estratégica que tendría este núcleo, que justificaría la construcción de un sistema de fortificaciones tan monumental». Después de su abandono, la torre fue rápidamente cubierta por vertidos que están ofreciendo una preciada información a los arqueólogos.

En este vertedero han encontrado gran cantidad de materiales (fíbulas, cerámicas…) y cerámicas ricamente decoradas, conectadas con el mundo ibérico, muy diferentes a las importaciones itálicas o las cerámicas sin decoración obtenidas en el recinto sur, donde creen que estuvieron acantonadas las tropas romanas. Estas últimas forman un conjunto «muy parecido al del campamento de Cáceres el Viejo», constata el investigador.

El bastión visto desde diferentes ángulos Instituto de Arqueología de Mérida

En las cerámicas indígenas descubrieron este verano huellas dactilares de los alfareros que abren una prometedora línea de estudio, si logran financiación suficiente. El análisis de estas huellas y de las que probablemente escondan las cerámicas almacenadas en pasadas excavaciones, podrían revelar si sus artífices fueron hombres o mujeres, jóvenes o adultos, y aportar más datos sobre la vida cotidiana de los vettones.

«Villasviejas es un diamante en bruto, encierra un gran potencial para convertirse en una zona arqueológica como Caparra o como Regina, en un entorno de especial belleza y valor ecológico», asegura Mayoral, que invita a visitar el centro de interpretación de Botija o el propio castro a través de una aplicación móvil de realidad mixta que reconstruye virtualmente sus murallas, sus viviendas y sus calles.