Trump enciende su nueva era cultural con Stallone, Kiss y Gloria Gaynor

El presidente de EE.UU. toma el control del mítico Centro Kennedy, impone su criterio en la elección de los homenajeados y promete más clásicos como 'Les Misérables' y menos espectáculos «woke»

Donald Trump, este miércoles en el Kennedy Center
Donald Trump, este miércoles en el Kennedy Center AFP
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

La nueva América de Donald Trump ya tiene a sus estrellas. El presidente anunció este miércoles los homenajeados de la ceremonia anual del Kennedy Center: Sylvester Stallone, con sus icónicos Rambo y Rocky; la banda de rock Kiss; el «rey» del ... country George Strait; y Gloria Gaynor, voz inmortal de 'I will survive'. Para Trump, esta selección es la piedra angular de un renacimiento cultural conservador en Washington, concebido como la tumba de la cultura 'woke' de Hollywood, a la que vuelve a dclarar la guerra.

Sobre el autor David Alandete

Corresponsal de ABC en Washington. Más de una década de experiencia como periodista en EE.UU., Oriente Próximo y América Latina. Máster en Periodismo y Política Internacional. Becario Fulbright.

David Alandete

