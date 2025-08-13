Trump enciende su nueva era cultural con Stallone, Kiss y Gloria Gaynor

La nueva América de Donald Trump ya tiene a sus estrellas. El presidente anunció este miércoles los homenajeados de la ceremonia anual del Kennedy Center: Sylvester Stallone, con sus icónicos Rambo y Rocky; la banda de rock Kiss; el «rey» del ... country George Strait; y Gloria Gaynor, voz inmortal de 'I will survive'. Para Trump, esta selección es la piedra angular de un renacimiento cultural conservador en Washington, concebido como la tumba de la cultura 'woke' de Hollywood, a la que vuelve a dclarar la guerra.

La ceremonia y los premios Kennedy son un reconocimiento anual que otorga ese centro a artistas que han hecho contribuciones destacadas a la cultura estadounidense a través de las artes escénicas —música, teatro, danza, cine—. La gala suele celebrarse a principios de diciembre en Washington y se transmite por televisión nacional. Los galardonados deben aceptar antes su participación.

La sorpresa: Trump será el anfitrión de la ceremonia de este año. En su estilo, dijo haberse resistido —algo que nadie cree en realidad—, pero, ante las insistentes peticiones de su equipo, terminó aceptando. Entre risas, recordó que él mismo figura en el Paseo de la Fama de Hollywood —«el nombre más grande en el Paseo de la Fama es el mío»—, lamentó no haber recibido nunca el galardón de los Kennedy Center pero aseguró que, si todo sale como planea, «el año que viene honraremos a Trump».

Afuera, Washington ya estaba bajo control federal. Agentes de la Guardia Nacional custodiaban las principales avenidas, patrullaban a pie y en vehículos blindados y controlaban accesos como si se tratara de una capital sitiada. El Kennedy Center, convertido por unas horas en el epicentro de la nueva cultura que Trump quiere abanderar, era también ejemplo de esa nueva realidad: perímetros vallados, francotiradores visibles en las azoteas y detectores de metales en cada entrada. Dentro, alfombra roja y focos; fuera, uniformes y barricadas.

Noticia Relacionada Primera noche bajo control federal: Washington despierta con patrullas del FBI, DEA y la Guardia Nacional David Alandete Trump despliega 500 agentes y prepara 800 soldados para «liberar» la capital, en un operativo inédito que incluye a la Patrulla Fronteriza lejos de cualquier frontera

Trump, presidente y ahora también presidente del consejo del Kennedy Center tras destituir a toda su junta, levantó uno a uno los velos rojos para revelar a sus elegidos. De cada uno hizo un comentario personal, en su estilo, recordando anécdotas y lanzando guiños al público. A Strait lo describió como «buen mozo» y al actor Michael Crawford como «único en lo suyo».

Se notó que su favorito era Stallone. Haciendo memoria, el presidente recordó cómo su amigo consiguió el papel de Rocky cuando ningún otro aspirante parecía tener el físico de un boxeador. Sobre KISS, sugirió que podrían actuar antes de la ceremonia televisada, en un gesto que mezcla política, espectáculo y mercadotecnia. Con Gaynor, el presidente se detuvo para decir que 'I will survive' es «una canción increíble» que «mejora cada vez que la escuchas».

No es su canción disco favorita, sin embargo. Ese reconocimiento es para el 'Y.M.C.A.' de los Village People, otro himno gay que el presidente hizo suyo en sus mítines y que ahora le acompaña a donde va, especialmente en mítines de tinte político.

Contra la «cultura de izquierdas»

Trump aprovechó para burlarse de la versión anterior de estos premios del Kennedy Center, a los que boicoteó en su primer mandato por el rechazo de artistas, y prometió que bajo su control recuperarán «glamour y lujo». «Ellos [la izquierda] hicieron que los Oscar fueran políticos y cayeron en picado. Nosotros haremos que esto sea nuestro tipo de político, y subirá», dijo, insistiendo en que devolverá al centro «a lo más alto».

«¿Sois tontos? Soy el presidente de Estados Unidos. Pero dicen que con eso suben las audiencias, así que lo haré».

Para anunciar su papel en lops galardones, mezcló las alusiones a su faceta televisiva —«antes presentaba las finales de 'The Apprentice'»— con su papel de presidente y anfitrión. Afirmó que le habían pedido presentar la gala: «¿Sois tontos? Soy el presidente de Estados Unidos. Pero dicen que con eso suben las audiencias, así que lo haré».

En esta versión del Kennedy Center, remodelado bajo su mandato, Trump quiere marcar distancias con la tradición de aparente neutralidad política que mantenían sus predecesores. Ha prometido acabar con eventos que, según él, promueven la cultura de izquierdas, y ya ha provocado cancelaciones de artistas como el elenco de 'Hamilton' o la actriz Issa Rae.

También ha impulsado cambios simbólicos: las luces exteriores han pasado del arcoíris al rojo, blanco y azul, y la Ópera podría incluso acabar llevando el nombre de Melania Trump por ley aprobada en el Congreso. En un mensaje en redes sociales, Trump hasta dijo que podría renombrarse el centro como «Trump-Kennedy».

Noticia Relacionada Abuchean a Donald Trump en el estreno de 'Los Miserables' en el Kennedy Center MIGUEL G. CASALLO El presidente estadounidense, acompañado de la primera dama, recibió una mezcla de aplausos y rechiflas al tomar asiento en el palco central, en medio de la polémica por su reciente control del centro cultural

En su intervención, Trump puso como ejemplo de la reciente programación del Kennedy Center de «Les Misérables», un musical que, según dijo, «es más el estilo que queremos aquí», y aprovechó para dejar claro que quiere «menos espectáculos de drag queens» y «más producciones de calidad como esas».