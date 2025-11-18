Tras la Fundación Franco, Urtasun quiere ilegalizar cuatro fundaciones más

El Ministerio de Cultura trabaja para ilegalizar cuatro fundaciones más, además de la Fundación Franco: la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano. Así lo ha ... anunciado este martes el ministro Ernest Urtasun durante su comparecencia ante la Comisión de Cultura: «Un Gobierno democrático debe exigir, siempre y en todo momento, verdad, reparación y justicia».

Lo que el departamento que dirige Urtasun ponen en marcha son las actuaciones previas del procedimiento de extinción de dichas fundaciones, siguiendo los preceptos de la ley de Memoria Democrática. «Un gobierno democrático, digno de tal nombre, no puede permitir que el olvido de todo lo ocurrido en este país se infiltre en nuestra memoria colectiva y la desintegre», señaló Urtasun.

El procedimiento a seguir, explica Cultura, será el mismo que el seguido hasta la fecha con la Fundación Franco, que actualmente se encuentra en la fase de alegaciones. El Gobierno inició las actuaciones previas para su extinción el año pasado y en octubre se acordó la apertura del procedimiento para instar a su ilegalización ante la Justicia. Cultura ha solicitado informes sobre las actividades de dicha asociación a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, al Registro de Fundaciones de competencia estatal y la Abogacía del Estado.

Los tiempos que maneja el ministerio que dirige Urtasun en relación con la Fundación Franco son de al menos nueve meses hasta que la Justicia confirme –están seguros de que les darán luz verde– dicha extinción. De modo que el anuncio de Cultura respecto a las otras cuatro fundaciones a las que vinculan con el franquismo es el principio de un largo camino, de alrededor de dos años.

Estos procedimientos se desarrollan en tres fases. La primera –las actuaciones previas anunciadas hoy por Urtasun– consiste en la petición de informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Allí espera Cultura obtener la información y elementos de juicio que puedan motivar el inicio del procedimiento para instar judicialmente su extinción. La segunda fase es la apertura del procedimiento: cuando se comunica el expediente a cada fundación y se abre el periodo de alegaciones. Por último, la Abogacía General del Estado debe emitir un informe a partir del cual el ministerio resuelve si elevar el caso ante las autoridades judiciales.