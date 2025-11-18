Suscríbete a
Tras la Fundación Franco, Urtasun quiere ilegalizar cuatro fundaciones más

Cultura pone en marcha las actuaciones previas del procedimiento de extinción de las fundaciones José Antonio Primo de Rivera, Blas Piñar, Ramón Serrano Suñer y Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano

El Gobierno abre el procedimiento para ilegalizar la Fundación Franco y se lo notifica a la entidad

Urtasun , en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados
Urtasun , en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados
Madrid

El Ministerio de Cultura trabaja para ilegalizar cuatro fundaciones más, además de la Fundación Franco: la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano. Así lo ha ... anunciado este martes el ministro Ernest Urtasun durante su comparecencia ante la Comisión de Cultura: «Un Gobierno democrático debe exigir, siempre y en todo momento, verdad, reparación y justicia».

